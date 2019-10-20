Сегодня в Киеве ограничат движение по проспекту Победы и Северному мосту

Городская власть предоставила схему объезда перекрытого участка проспекта Победы.

Движение по столичному проспекту Победы в связи со строительством Шулявского путепровода ограничено с 7:00 20 октября.

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Ориентировочно перекрытие продлится до утра понедельника, 21 октября, сообщается на сайте КГГА. Городская власть также предоставила схему объезда перекрытого участка.

В то же время в связи с текущим ремонтом сегодня планируется частичное ограничение движения по столичному Северному мосту. Утром будут работать на части в сторону Троещины. А после обеда – наоборот, в сторону «Почайной».

Движение ограничат:

- с 8:00 до 14:00 20 октября (в сторону Троещины);



- с 14:00 до 18:00 20 октября (в сторону ст. м. «Почайна»).

Ранее сообщалось, что Кличко увеличил стоимость реконструкции Шулявского моста до миллиарда.