цей матеріал доступний українською

Сегодня в Киеве ограничат движение по проспекту Победы и Северному мосту

11:39, 20 октября 2019
Транспорт
165 0
Движение по Северному мосту будет частично ограничено / УНИАН

Читайте такжеУкрали: журналисты рассказали, куда исчезли опоры Шулявского путепровода (видео)

Ориентировочно перекрытие продлится до утра понедельника, 21 октября, сообщается на сайте КГГА. Городская власть также предоставила схему объезда перекрытого участка.

kyivcity.gov.ua

В то же время в связи с текущим ремонтом сегодня планируется частичное ограничение движения по столичному Северному мосту. Утром будут работать на части в сторону Троещины. А после обеда – наоборот, в сторону «Почайной».

Движение ограничат:

  • - с 8:00 до 14:00 20 октября (в сторону Троещины);
  • - с 14:00 до 18:00 20 октября (в сторону ст. м. «Почайна»).

Ранее сообщалось, что Кличко увеличил стоимость реконструкции Шулявского моста до миллиарда.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#движение