Сегодня в Киеве ограничат движение по проспекту Победы и Северному мосту
11:39, 20 октября 2019Транспорт
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Городская власть предоставила схему объезда перекрытого участка проспекта Победы.
Движение по Северному мосту будет частично ограничено / УНИАН
Движение по столичному проспекту Победы в связи со строительством Шулявского путепровода ограничено с 7:00 20 октября.
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Ориентировочно перекрытие продлится до утра понедельника, 21 октября, сообщается на сайте КГГА. Городская власть также предоставила схему объезда перекрытого участка.
kyivcity.gov.ua
В то же время в связи с текущим ремонтом сегодня планируется частичное ограничение движения по столичному Северному мосту. Утром будут работать на части в сторону Троещины. А после обеда – наоборот, в сторону «Почайной».
Движение ограничат:
- - с 8:00 до 14:00 20 октября (в сторону Троещины);
- - с 14:00 до 18:00 20 октября (в сторону ст. м. «Почайна»).
Ранее сообщалось, что Кличко увеличил стоимость реконструкции Шулявского моста до миллиарда.
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