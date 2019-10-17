В проекте бюджета-2020 появилась отдельная строка на реконструкцию аэропорта Днепра: бюджетная программа на миллиард

В профильном комитете парламента подтвердили, что расходы на проектирование и строительство аэродрома в Днепре внесены отдельной строкой в проект бюджета-2020.

В проекте бюджета на 2020 год появилась отдельная статья на финансирование работ по модернизации международного аэропорта Днепр.

«Предусмотреть за общим фондом расходы развития по новой бюджетной программе «Проектирование и строительство аэродрома международного аэропорта «Днепропетровск» для Министерства инфраструктуры Украины (ответственному исполнителю бюджетной программы — Государственному агентству инфраструктурных проектов Украины) в сумме 1.000.000 тыс грн», — сказано в проекте бюджета на 2020 год, копию которого опубликовал на своей странице в Facebook городской голова Днепра Борис Филатов.

«Будем очень надеяться, что правительство и все остальные ответственные товарищи, которое бесконечно отводят глаза и делают вид, что проблемы не существует, наконец поймут, что аэропорт в Днепре — это уже персональное обещание моим землякам уже новой власти. Не стоит уподобляться предыдущим начальникам, которые только кормили обещаниями», — написал Филатов.

В профильном комитете парламента подтвердили, что расходы на проектирование и строительство аэродрома в Днепре внесены отдельной строкой в проект бюджета-2020.

«Бюджетный комитет Верховной Рады внес отдельной строкой в законопроект о Госбюджете-2020 программу проектирования и строительства Международного аэропорта «Днепр». На нее запланирован 1 миллиард гривен — это то, что обещал Днепропетровщине президент», — сообщил народный депутат Сергей Демченко, член комитета по вопросам бюджета.

Верховная Рада планирует рассмотреть проект Закона Украины о Госбюджете на 2020 год в пятницу, 18 октября.

«Думаю, никаких препятствий не будет, и депутаты проголосуют за развитие Днепра. Строительство нового аэропорта — это не только масштабно. Это большой успех для всей Днепропетровской области, — сказал Демченко. — Это результат командной работы депутатов: моей, Сергея Северина, Дмитрия Черного, Влада Бородина, Макса Бужанского, Кирилла Нестеренко, Романа Каптелова, Дениса Германа и Дмитрия Кисилевского».

Проект модернизации Международного аэропорта «Днепр» президенту Зеленскому представили во время его визита в город в июле 2019 года. Председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко назвал создание для города современного аэропорта одним из своих приоритетов.

Наиболее оптимальным признано строительство современной взлетно-посадочной полосы на месте старой: полосу продлят до 3,2 км, оборудуют также новый перрон, рулежные дорожки, терминалы, инфраструктуру. Общая ориентировочная стоимость реконструкции, включающая создание новой взлетно-посадочной полосы и современного аэровокзального терминала, — 2,9 млрд грн.

Проект по модернизации аэропорта в Днепре может быть реализован в формате государственно-частного партнерства: госбюджет финансирует модернизацию принадлежащей государству взлетно-посадочной полосы, а частный инвестор строит современный аэровокзальный комплекс.

В создание современного аэровокзального комплекса международного аэропорта «Днепр» готова инвестировать группа DCH известного украинского бизнесмена Александра Ярославского, имеющая аналогичный успешный опыт создания и эксплуатации международного аэропорта «Харьков».