Украинский лоукост SkyUp увеличил свой флот до девяти самолетов

Ранее авиакомпания SkyUp, которая принадлежит туроператору SkyUp, заявляла о планах в 2019 году увеличить свой флот с 5 до 12 самолетов.

Украинская авиакомпания SkyUp Arlines увеличила свой флот до девяти самолетов, получив Boeing 737-900 ER. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика на своей странице в Facebook.

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"В аэропорту «Борисполь» приземлился наш девятый самолет. Этот Boeing 737-900 ER получил государственный и регистрационный знаки UR-SQI. И, знаете, что? Теперь он самый большой в нашем флоте. И в нем 215 кресел», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее авиакомпания SkyUp, которая принадлежит туроператору SkyUp, заявляла о планах в 2019 году увеличить свой флот с 5 до 12 самолетов.

20 марта 2018 года авиакомпания SkyUp Airlines и корпорация Boeing подписали контракт на 624 млн долл. для производства пяти самолетов нового поколения серии Boeing 737 MAX, которые поступят в Украину в 2023 году.

Справка УНИАН. В конце 2017 года состоялась официальная презентация в сегменте дешевых авиаперевозок авиакомпании SkyUp, которая должна была начать полеты в апреле 2018 года, однако в связи с задержкой получения сертификата эксплуатанта не смогла этого сделать. Первые чартерные рейсы начались только с конца мая, а вот регулярных рейсов не было.

Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, а учредителем является компания "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up!