Решение Барышевского суда о приостановке лицензии авиакомпании SkyUp отменили

Заседание по делу состоялось 25 сентября.

Киевский апелляционный суд отменил решение Барышевского суда о приостановке действия лицензии авиакомпании SkyUp.

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Как сообщила пресс-служба перевозчика, последнее, шестое, заседание по делу состоялось 25 сентября.

"Ни общественная организация "Комитет по защите прав потерпевших от преступлений", ни фейковый "истец" Оксана Пасенко на суд не явились. Однако комитет в очередной раз заявил об отводе судьи. Судебная коллегия постановила, что такое заявление - очередное злоупотребление процессуальными правами, и оставила требование общественной организации без рассмотрения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после этого Киевский апелляционный суд объявил об отмене постановления Барышевского суда.

"Мы боролись за открытость, верховенство права и честную конкуренцию в течение 4 месяцев. И в конце концов победили. "Барышевское" решение признали незаконным! Другого результата в правовом государстве быть не могло. А мы и дальше запускаем новые доступные перелеты по Украине и миру и отстаиваем наше с вами #праволетать", - цитирует пресс-служба учредителя компании Александра Альбу.

Как сообщал УНИАН, ранее Барышевский суд Киевской области вынес определение о приостановке действия лицензии украинской авиакомпании SkyUp Airlines. В документе отмечается, что данное решение было принято в связи с иском Пасенко Оксаны со ссылкой на системное невыполнение компанией обязательств перед клиентами, задержки рейсов и отсутствие контроля за выполнением норм авиационной безопасности.

Данное определение было обжаловано SkyUp в Киевском апелляционном суде 5 июня 2019 года. Позже жительница Барышевки Оксана Пасенко, от имени которой был подан иск против авиакомпании, написала заявление об отказе от иска.

Справка УНИАН. Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, а учредителем является компания "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.