Tesla купила разработчика перспективных аккумуляторов

Собственные аккумуляторы с повышенной энергетической плотностью дадут Tesla конкурентное преимущество.

Компания Tesla недавно купила компанию Hibar Systems, занимающуюся разработкой литий-ионных аккумуляторов.

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Об этом сообщает портал IXBT.com.

"Хотя название Hibar известно мало, эта компания со штатом около 50 человек работает в указанном направлении с 1970-х годов, а недавно она получила от канадского правительства многомиллионный грант на разработку "усовершенствованных литий-ионных аккумуляторов", - говорится в сообщении.

В Tesla не хотели привлекать внимание к приобретению: о сделке стало известно только сейчас, хотя по оценке источника, она могла быть совершена еще в июле (хотя, возможно, и позже).

Кроме того, в феврале Tesla приобрела другую компанию, занимающуюся производством аккумуляторов. Покупка Maxwell Technologies обошлась автопроизводителю в 218 миллионов долларов.

"Приобретения такого рода не вызывают удивления: глава компании Tesla Илон Маск (Elon Musk) недавно заявил о намерении создать "батарею на миллион миль". Для достижения этой цели необходимы не только деньги, но и специалисты", - подчеркивает издание.

Собственные аккумуляторы с повышенной энергетической плотностью и увеличенным ресурсом могут обеспечить Tesla преимущество над конкурентами на рынке электромобилей.