Tesla тайком разрабатывает аккумуляторы для независимости от Panasonic - СМИ

Компания разрабатывает прототипы литий-ионных аккумуляторов и производственное оборудование для их производства в больших объемах.

Tesla тайно разрабатывает собственные аккумуляторы для электромобилей, а также технологии их производства, чтобы в перспективе снизить зависимость от Panasonic.

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Об этом сообщает портал ITC.ua со ссылкой на CNBC.

"Разработка ведется в секретной исследовательской лаборатории Tesla, расположенной неподалеку от завода компании во Фримонте, где собираются автомобили Model 3, Model S и Model X", - говорится в сообщении.

Отмечается, что исследовательская команда Tesla разрабатывает прототипы литий-ионных аккумуляторов и сопутствующее производственное оборудование для их производства в больших объемах. В мае 2019 года Tesla разместила вакансии инженеров, занимающихся разработкой аккумуляторов, что также косвенно подтверждает эти сведения.

Увы, пока нет никаких подробностей, позволяющий судить об успехах Tesla в этом исследовательском проекте. Но выгоды, если в конечном итоге Tesla разработает собственные аккумуляторы, которые должны быть лучше нынешних моделей Panasonic, и наладит их массовое производство, вполне очевидны. И здесь речь не только о финансовой выгоде. В теории за счет оптимизаций по части аккумуляторов автомобили Tesla смогут разгоняться еще быстрее и проезжать на одном заряде аккумулятора большие дистанции.

Понятно, что сейчас не может быть и речи о прекращении сотрудничества Tesla и Panasonic. По крайней мере, в краткосрочной перспективе. Автомобильный бизнес Илона Маска находится в слишком большой зависимости от японского производителя. Больше похоже на то, что Tesla готовит запасной план на всякий случай, что является вполне разумный решением, ведь полная зависимость от одной компании - это весьма рискованно. К тому же, в свете последних событий этот шаг выглядит вполне логичным.