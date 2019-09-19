В Кабмине предлагают растаможивать "более старые" "евробляхи" по единой ставке

В правительстве хотят разделить все автомобили с иностранной регистрацией на две категории.

В Министерстве инфраструктуры разрабатывают законопроект по изменению процедуры растаможки уже имеющихся на территории Украины автомобилей с европейской регистрацией. Такие машины предлагается растаможить по единой ставке и одному платежу.

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Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк во время совещания по вопросам растаможки автомобилей на иностранной регистрации в Украине, передает пресс-служба Мининфраструктуры.

«На сегодняшний момент у нас до сих пор есть ряд нерешенных проблем: первая – проблема автомобилей, которые уже ввезены на территорию Украины. Вторая – вопросы растаможки спецавтомобилей. Мы также предлагаем разделить все автомобили с иностранной регистрацией на две категории, к которым будут применяться разные ставки растаможки. Первая категория – это более старые автомобили, которые уже находятся на территории Украины, до определенного объема и до определенного возраста. К такой категории мы предлагаем установить единую ставку растаможки, единый платеж. Таким подходом мы снимем 80% проблемы. Вторая категория – более новые автомобили, которые будут растамаживаться по специальной формуле», – сказал Лавренюк.

Председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов поддержал инициативы Министерства инфраструктуры и отметил, что Государственная таможенная служба уже работает над тем, чтобы до конца года запустить соответствующий калькулятор расчета платежей: «Мы хотим выйти на понятную методику, которая будет прозрачна для всех. Отдельно, мы также проводим переговоры с сервисными центрами МВД в отношении организации в каждой области совместного центра, где будет одновременно все находиться».

Участники совещания договорились в ближайшее время проработать все предоставленные предложения для скорейшей разработки соответствующего законопроекта и внесения его на рассмотрение Верховной Рады.