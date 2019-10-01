Украинцы стали покупать больше новых авто: в тройке лидеров Renault, Toyota и Кia
Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-сентябре 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросли на 2% – до 61,7 тыс. единиц, сообщает пресс-служба ассоциации «Укравтопром».
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Отмечается, что в сентябре продажи выросли, по сравнению с сентябрем 2018 года, на 6% - до 7,2 тыс. авто.
По данным «Укравтопрома», лидерскую позицию на рынке заняла Renault. В сентябре новые автомобили этой марки получили 1153 украинских регистрационных номера. По сравнению с сентябрем прошлого года регистрации увеличились на 65%.
На втором месте Toyota - 1059 авто этой марки пополнили украинский автопарк. Свой июльский результат Toyota улучшила на 15%.
Третью строчку рейтинга заняла KIA с результатом 624 покупателя, что на 43% больше, чем годом ранее.
Четвертая позиция у HYUNDAI - 477 авто, что на 17% больше по сравнению с сентябрем 2018 года.
Замыкает пятерку лидеров месяца SKODA - 403 авто (+8%).
Как сообщал УНИАН, продажи новых легковых автомобилей в Украине в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, выросли на 0,6% – до 81,8 тыс. единиц.