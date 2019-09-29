"Не хватит двух годовых бюджетов": в правительстве оценили стоимость восстановления инфраструктуры Донбасса

Министр инфраструктуры Криклий отметил, что на восстановление Донбасса нужны "большие деньги".

На восстановление инфраструктуры прифронтовых районов Донбасса не хватит даже двух годовых бюджетов Министерства инфраструктуры Украины.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью "Радио Свобода".

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"Это большие деньги. Это точно не могут поднять один годовой бюджет или даже два годовых бюджета. Это надо говорить о более обширных горизонтах. Потому что, для примера, запорожский мост – это примерно 14-15 миллиардов гривень. А весь дорожный фонд – 74 миллиарда гривень", – отметил глава Мининфраструктуры.

По его словам, если бы решили все это финансировать исключительно из дорожного фонда, то 20% надо было только на один мост забрать из него.

В этой связи, добавил Криклий, украинская сторона проводит переговоры с международными партнерами по финансированию инфраструктурных проектов.

Как сообщал УНИАН, министр инфрастуктуры Украины Владислав Криклий объявил о планах разделить ПАО "Укрзализныця" на три отдельных компании.