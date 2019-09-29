"Не хватит двух годовых бюджетов": в правительстве оценили стоимость восстановления инфраструктуры Донбасса
На восстановление инфраструктуры прифронтовых районов Донбасса не хватит даже двух годовых бюджетов Министерства инфраструктуры Украины.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью "Радио Свобода".
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"Это большие деньги. Это точно не могут поднять один годовой бюджет или даже два годовых бюджета. Это надо говорить о более обширных горизонтах. Потому что, для примера, запорожский мост – это примерно 14-15 миллиардов гривень. А весь дорожный фонд – 74 миллиарда гривень", – отметил глава Мининфраструктуры.
По его словам, если бы решили все это финансировать исключительно из дорожного фонда, то 20% надо было только на один мост забрать из него.
В этой связи, добавил Криклий, украинская сторона проводит переговоры с международными партнерами по финансированию инфраструктурных проектов.
Как сообщал УНИАН, министр инфрастуктуры Украины Владислав Криклий объявил о планах разделить ПАО "Укрзализныця" на три отдельных компании.