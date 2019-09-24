Правительство должно дать национальным авиаперевозчикам конкурентные условия развития – эксперты

Авиационная отрасль срочно нуждается в непрямой государственной поддержке, добавили эксперты.

Авиационная отрасль срочно нуждается в непрямой государственной поддержке. Правительство должно поставить украинские авиакомпании в одинаковые экономические условия с европейскими авиаперевозчиками.

Такую мысль высказали эксперты в статье «Воздушный коридор для национальной авиации».

Как утверждается в публикации, под угрозой оказалась возможность развития на украинском рынке авиационного транзитного хаба на базе аэропорта «Борисполь» и его ключевого авиаперевозчика МАУ. По мнению экспертов, для реализации правительственной Концепции развития аэропорта «Борисполь» до 2045 г. (54 млн пассажиров в год) сейчас нет экономических предпосылок.

В кризисную ситуацию авиарынок попал по двум причинам: политический запрет полетов над территорией РФ (транзит через Киев по оси Запад-Восток теряет привлекательность для клиентов и авиаоператоров); отсутствие экономических компенсаторов (высокая фискальная нагрузка на отрасль). Украина уже проигрывает конкуренцию ряду стран.

Как комментирует несовершенство государственной политики Юрий Гаврилечко, экономический обозреватель «Фонда общественной безопасности», «на задний план ушли и экономические моменты и пробелы государственной политики, как-то: непомерно высокая стоимость аэронавигации; наличие НДС на внутренних рейсах, что на 20% автоматически удорожает внутренние перелеты (в Европе этого, кстати, нет); акциз на авиатопливо, который превышает стоимость европейского, потому что в Европе такой акциз не применяется) и т.д.».

Соответственно эксперты предлагаю решить эти проблемы, помимо пересмотра режима авиасообщений с РФ, путем отмены акцизов на топливо и НДС на внутренние рейсы, как это принято в Евросоюзе.

В публикации напоминается, что, пока в Украине ведутся дискуссии, в других странах практикуют господдержку в критических (форс-мажорных) для авиаотрасли ситуациях. Например, как анализировали СМИ, «после теракта 11 сентября 2001 г. американские авиакомпании получили господдержку, чтобы продержаться в период резкого падения пассажиропотока, она исчислялась миллиардами долларов как в виде прямого финансирования, так и в гарантиях на займы. Для этого в течение двух недель после теракта был принят специальный закон».

После введения международных санкций, в том числе разрыва авиасообщений с Украиной, Россия также снизила НДС на внутренние перелеты с 18% до 10% (обсуждалась его отмена). А совсем свежий пример – запрет полетов нынешним летом между Грузией и Россией. Грузинские власти пообещали двум авиакомпаниям частично компенсировать убытки. О таких же намерениях для своих авиакомпаний заявляли и российские власти.

Как привел пример руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев: «Примат политики над экономикой… привел к тому, что украинские авиаперевозчики находятся в худших условиях, чем их ближайшие конкуренты Turkish Airlines, Lufthansa, LOT, KLM, El Al и т.д.). Как пример, Катар, попав в дипизоляцию со стороны соседних стран, оперативно принял решение о введении безвиза с рядом «дальних» государств. Это сразу увеличило конкурентоспособность местной авиакомпании и аэропорта Дохи – в качестве «перевалочного пункта» для путешествующих в Индию, Китай, Японию. Отмена виз украинцам в ОАЭ имела абсолютно прагматичную подоплеку. ОАЭ попыталось «вернуть» таких транзитных пассажиров в аэропорты Дубая».