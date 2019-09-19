Качество услуг "Укрзализныци" проверят

Планируется провести анкетирование среди представителей около 70 компаний, охватывающих более 60% рынка грузоперевозок.

Международная аудиторская компания KPMG проведет независимое исследование качества предоставления услуг акционерной компанией «Укрзализныця», сообщает пресс-служба KPMG.

«Это совместный проект «Укрзализныци», Центра транспортных стратегий (ЦТС), Европейской Бизнес Ассоциации и компании KPMG в Украине, который позволит «Укрзализныце» получить объективную информацию о качестве предоставления услуг по железнодорожным грузовым перевозкам и конкретных ожиданиях клиентов», - сказано в сообщении.

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В компании отметили, что KPMG в Украине проверит «целостность» платформы для опроса, проведет независимые выборочные интервью с представителями компаний-участниц и даст оценку соответствия финального отчета результатам опроса.

Сообщается, что непосредственно опрос будет проводиться компанией ЦТС, а коммуникации с участниками опроса обеспечит Европейская Бизнес Ассоциация.

В ходе проведения исследования планируется провести анкетирование среди представителей около 70 компаний, охватывающих более 60% рынка грузоперевозок.

Отмечается также, что опрос грузоотправителей будет проводиться по классической форме. Анкеты будут содержать два блока вопросов: первый будет касаться определения сегмента рынка грузовых перевозок, в котором работает клиент.

Во втором блоке будет 25 конкретных вопросов об услугах «Укрзализныци», качество предоставления которых нужно оценить по десятибалльной шкале. В анкетах клиенты будут отмечать важность для них определенного критерия и то, насколько «Укрзализныця» удовлетворяет их ожидания.

«В частности, грузоотправителям будет предложено оценить качество услуг "Укрзализныци": простоту заключения договора на оказание услуг перевозки и подачи заявки на перевозку грузов, выполнение сроков доставки грузов и сроков подачи вагона под погрузку, техническое и коммерческое состояние вагонов парка "Укрзализныци", стоимость услуг пользования вагонами "Укрзализныци", уровень сохранности грузов в процессе перевозки», - добавили в пресс-службе KPMG.

Предполагается, что «Укрзализныця» не будет иметь доступа к анкетам участников, а получит доступ только к финальному отчету. Это будет обобщенный отчет без конкретизации того, как та или иная компания оценила качество услуг «Укрзализныци».

Ожидается, что результаты опроса станут известны до конца ноября 2019 года, и будут опубликованы на сайтах ЦТС и «Укрзализныци».

Как сообщал УНИАН, 23 августа 2019 года акционерная компания «Укрзализныця» заявила, что в соответствии с практикой Евросоюза привлечет по результатам торгов через систему Prozorro независимую компанию, которая проведет опрос среди пассажиров относительно их удовлетворенности качеством железнодорожных услуг.

Справка УНИАН. Компания KPMG - международная сеть независимых фирм, предоставляющих аудиторские, налоговые и консультационные услуги. Компания представлена в 152 странах мира. KPMG осуществляет свою деятельность в Украине с 1992 года.