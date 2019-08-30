Audi анонсировала удешевленный электрокроссовер для Европы (видео)

Электромобиль получил батарею емкостью всего 71 кВт-ч, что сократило запас его хода до 299 километров.

Компания Audi представила более доступную версию своего электрокроссовера Audi e-tron, которая на 25% дешевле вышедшей ранее версии.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"При европейской стоимости порядка 49,9 тысячи евро (55 тысяч долларов) она сравнима по цене с электромобилем Tesla Model 3 Performance", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новинка получила полное название Audi e-tron 50, в отличие от вышедшей ранее версии Audi e-tron 55. Самое главное изменение заключается в том, что электромобиль получил батарею емкостью всего 71 кВт-ч в отличие от предшественника с батареей на 95 кВт-ч. Соответствующим образом изменился и запас хода - с 399 километров до 299 километров по циклу WLTP. Интересно, что все три параметра (цена, батарея, пробег) снизились ровно на 25%.

Батарея Audi e-tron 50 заряжается медленнее на скоростных зарядках, так как поддерживается мощность заряда до 120 кВт (у e-tron 55 - до 150 кВт). Однако с учетом меньшей емкости время заряда до 100% будет аналогичным. Автопроизводитель оставил модели два электродвигателя и систему полного привода, однако мощность была снижена с 402 л.с. (300 кВт) до 308 л.с. (230 кВт), что привело к соответствующему ухудшению динамических характеристик - разгон до "сотни" за 7 секунд, максимальная скорость - 190 км/ч.

В компании отметили, что Audi e-tron 50 предназначена исключительно для европейского рынка, где в нескольких странах существует ограничение на льготы, под которое попадают модели дороже 50-70 тысяч евро. Первая версия стоила 79,9 тысячи евро, тогда как вторая комфортно попадает в диапазон с ценником от 49,9 тысячи евро.