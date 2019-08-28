Seat презентовал первый в своей истории гибрид (фото)

Испанская марка представит на Франкфуртском автосалоне гибридную модификацию флагманского кроссовера Tarraco.

Компания Seat представила гибридную модификацию флагманского кроссовера Tarraco с возможностью подзарядки аккумуляторов от электросети. Автомобиль стал первым подключаемым гибридом в истории испанской марки.

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Кроме того, это первый подобный SUV среди всех брендов концерна Volkswagen, не относящихся к премиум-сегменту, пишет Autonews.

Seat Tarraco PHEV получил силовую установку на базе 150-сильного 1,4-литрового бензинового турбомотора, работающего в паре с электрическим двигателем мощностью 116 лошадиных сил. Электромотор питается от комплекта литийионных аккумуляторов на 13 киловатт-часов. В сумме агрегаты выдают 245 лошадиных сил. К слову, аналогичная система используется на обновленном Volkswagen Passat GTE.

Гибридный кроссовер способен ускоряться с места до «сотни» за 7,4 с, а его максимальная скорость составила 217 км в час. Исключительно на электрической тяге автомобиль может проехать до 50 километров.

В салоне установлены передние спортивные сиденья с электрическими регулировками и функцией памяти. Плюс ко всему кроссовер укомплектован информационно-развлекательным комплексом нового поколения с 9,2-дюймовым сенсорным дисплеем и навигатором.

Публичная премьера гибридной модификации Seat Tarraco состоится в сентябре 2019 года на Франкфуртском автосалоне. Продажи кроссовера стартуют в первой половине 2020 года.