Fiat полностью обновит модельный ряд: подробности

Компания готовит пять новых моделей.

Компания Fiat в ближайшие годы полностью обновит модельный ряд, сообщает Autocar со ссылкой на главу итальянского автопроизводителя Оливье Франсуа.

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Господин Франсуа заявил, что в 2020 году появится следующее поколение Fiat 500, которое превратится в электромобиль. Затем на смену компактвэну Fiat 500L придет новый универсал, а кроссовер Fiat 500X переживет смену поколений, передает kommersant.

Вместо семейства моделей Fiat Tipo, включающего в себя хэтчбек, седан и универсал, будет создан один кроссовер. В 2021 году появится следующая генерация хэтчбека Fiat Panda, которая через два года также обзаведется полностью электрической версией.

Как ожидается, хэтчбек Fiat Punto, выпуск которого завершился в 2018 году, замены не получит. Также не будет нового поколения у родстера Fiat 124 Spider, который представляет собой перелицованную версию модели Mazda MX-5.