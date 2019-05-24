Самые популярные авто в разных странах мира: что покупают и почему (фото)

Например, пикапы Ford F – лидеры продаж американского рынка вот уже 32 года подряд.

Самые продаваемые в 2018 году в Украине автомобили (по мере убывания) – Renault Duster, KIA Sportage, Toyota RAV4, Toyota Camry, Renault Logan и Hyundai Tucson. Эта тенденция сохранилась и на 2019 год.

Журналисты autocentre.ua, на основе анализа статинформации мирового поставщика автомобильной бизнес-аналитики – компании JATO Dynamic, решили выяснить, каковы самые продаваемые автомобили в разных странах мира.

Издания приводит цифры населения страны, називает самую покупаемую в 2018 году модель авто и пробует понять, с чем связана такая популярность.

США

Что: Ford F серии – продано 909 330 авто

Население: 327 млн чел.

Почему: пикапы Ford F – лидеры продаж американского рынка вот уже 32 года подряд. Американцы любят это авто за большие габариты и клиренс, всепроходность, неприхотливость и отличные технические характеристики. Его прожорливость американцев не пугает – топливо в США сейчас стоит около 80 центов за литр. А большие размеры авто соответствуют широте штатовских просторов.

Китай

Китай – крупнейший в мире рынок для продаж новых автомобилей. В 2018 году здесь было продано 23,25 млн новых авто.

Что: Nissan Bluebird Sylphy- продано 481 216 авто

Население: 1,386 млрд человек

Почему: любопытно, что, не взирая на огромное кол-во собственных производителей, лидером продаж в Китае является японское авто. Впрочем, по отношению к количеству населения продажи чуть более 481 тысячи авто – это не много.

Любовь китайцев к Sylphy сложно понять – они говорят о симпатии к его дизайну, экономичности и удобных габаритах.

Япония

Что: микроавтобус кей-кар Honda N-Box – продано 241 870 авто

Население: 127 млн человек

Почему: японцы любят только свои автомобили, терпеть не могут «американцев», и скептически относятся к «европейцам». А кей-кары, по их мнению, это идеальный вариант – маленькие и очень экономные. Как в покупке, так и в содержании с точки зрения топлива, обслуживания и уплаты налогов.

Индия

Что: Maruti Suzuki Alto – продано 234 471 авто

Население: 1,340 млрд человек

Почему: потому что это самое маленькое (отлично для загруженных дорог Индии) и самое дешевое авто в стране – около $3 800.

Индия – пятый в мире рынок по продажам новых авто. И миниатюрный Alto в 2018 году составлял каждую 14-ю продажу.

Бразилия

Что: Chevrolet Onix – продано 210 451 авто

Население: 210 млн человек

Почему: Бразилия – шестой по величине рынок новых автомобилей. В прошлом году каждый 12-й покупатель остановил свой выбор на Chevrolet Onix.

Популярность этого авто базируется на дешевой цене. А так как бразильцы чихать хотели на безопасность, их даже не остановило то, что по версии NCAP, этот хэтчбек в мае 2017 года получил ноль звезд за безопасность.

Германия

В 2018 году здесь было продано около 3,4 млн новых авто.

Что: Volkswagen Golf – продано 172 434 авто

Население: 83 млн человек

Почему: немцы, как и японцы любят только свое. Volkswagen Golf лидирует по продажам в Германии вот уже пятый год подряд, хотя и демонстрирует падение показателей по сравнению с предыдущими годами.

Франция

Что: Renault Clio – продано 151 434 авто

Население: 67 млн человек

Почему: французы тоже приверженцы своих марок. В рейтинге самых популярных моделей у них доминирование машин местных брендов – девять из десяти бестселлеров французские.

Свой автопром французы ценят за уютность салонов – говорят, у «иностранцев» все не так. За свой особый плавный дизайн и приемлемые цены. А еще говорят о наличии «души» у французских автомобилей, и что под этим понимается – можно только гадать.

Италия

Что: Fiat Panda – продано 130 206 авто

Население: 61 млн человек

Почему: как видите, жители многих стран склонны любить отечественного производителя. Итальянцы также сторонники своего автопрома, и их любовь выливается в массовую покупку хоть уже и устаревшей, но привычной Panda. Несмотря на сокращение рынка продаж авто в 2018 году, жители Италии очень ценят миниатюрную машинку за удобство парковки в городах, низкую покупную стоимость и стоимость эксплуатации. Так что на дешевую Panda по-прежнему приходится один из каждых 15 проданных авто.

Южная Корея

Что: Hyundai Grandeur – продано 113 101 авто

Население: почти 52 млн человек

Почему: Hyundai Grandeur ценят в Южной Корее за простор и эргономичность салона, плавность хода, легкость управления, технологичность и экономичность эксплуатации вкупе с презентабельным внешним видом. Поэтому, его высокие продажи, главным образом, формируются юрлицами – Grandeur любит покупать южнокорейский бизнес и… таксопарки.

Россия

Что: Lada Vesta – продано 108 363 авто

Население: 146 млн человек

Почему: продажи новых автомобилей в 2018 году в России выросли на 12,8% по сравнению с 2017 годом. Lada осталась самым популярным брендом, а Vesta легко заняла первое место с долей новых регистраций в 17,5%.

Почему россияне любят этот автомобиль? За то, что он «свой». Что не очень дорогой, и хорошо выдерживает эксплуатацию. За его заточенность под российские реалии.

Турция

Что: Fiat Egea – продано 36 649 авто

Население: 80 млн человек

Почему: Fiat Egea является самым продаваемым авто в Турции вот уже третий год подряд. И это при том, что турецкий авторынок в 2018 году обвалился на огромных 35%.

Fiat Egea – это просто переназванный для Турции Fiat Tipo.

Турки любят простор, комфорт и понты, и Fiat Egea, по их мнению, соответствует всем этим требованиям. К тому же, он у них один из самых недорогих.

Как сообщал УНИАН, продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза (без учета Мальты) в январе-апреле 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизились на 2,6% - до 5,3 млн единиц.