Украина из-за политического распределения средств переплачивает за ремонт дорог в два раза больше, чем соседняя Словакия - исследование

По мнению опрошенных ЦЭС экспертов, в Словакии также остается возможность политического влияния на распределение дорожных расходов из бюджета, но такие случаи единичны.

Украина переплачивает за ремонт дорог в два раза больше, чем соседняя Словакия, потому что дорожные расходы в Украине распределяются на основе политического влияния, а не прозрачных и объективных критериев.

Об этом сообщила пресс-служба Центра экономической стратегии (ЦЭС) ссылаясь на собственное исследование.

Отмечается, что по данным экономистов, на существенное политическое влияние указывают два основных фактора.

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«Во-первых, количество денег, которые тратятся на ремонт дорог (размер субвенций), не соотносится с интенсивностью использования дороги. Во-вторых, конкуренция на тендерах на подрядные работы искусственно ограничивается, даже несмотря на использование Prozorro. Это происходит из-за исключения участников по формальным критериям», - говорится в сообщении.

По мнению опрошенных ЦЭС экспертов, в Словакии также остается возможность политического влияния на распределение дорожных расходов из бюджета, но такие случаи единичны.

Кроме политического фактора, на низкую эффективность использования средств налогоплательщиков также влияет короткий срок планирования.

«В Украине распространена практика планировать на 5 лет, в Словакии - минимум на 20 лет», - говорится в сообщении.

К тому же, по данным пресс-службы, Украина не использует всех возможностей для увеличения капитальных затрат на дороги.

«Например, имея доступ к кредитам международных финансовых организаций (МФО), не вполне их использует из-за опоздания с выполнением проектных работ и оформлением проектной документации», - говорится в сообщении.

Отмечается, что для повышения эффективности использования средств на дороги в Украине и устранения политического влияния на их распределение, ЦЭС рекомендует ввести измеряемые целевые критерии для отслеживания эффективности дорожных расходов.

В частности, следует ориентироваться на показатель IRI (International roughness index) Всемирного банка.

Кроме этого, Украина должна ввести автоматизированный сбор данных об интенсивности движения.

«Данные по интенсивности движения, колейности, продольной неровности и других показателей дорог свести к единой публичной базе данных (аналог банка дорожных данных Словакии). На основе этих данных комплексно принимать решение о распределении средств на дороги», - говорится в сообщении.

Также, Украина должна учитывать интенсивность дорожного движения при распределении дорожной субвенции, тогда как сейчас учитывается только протяженность дорог.

Кроме этого, необходимо ввести долгосрочное планирование на 10 лет вперед вместо 5 лет.

«Вовремя готовить проектную документацию дорог, чтобы можно было использовать средства международных организаций на капитальный ремонт полностью. Также это позволит сэкономить средства на обслуживании долга перед международными институтами», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян в интервью УНИАН заявлял, что стоимость среднего ремонта составляет от 10 до 20 млн грн за один километр, а капитальное строительство с нуля дороги первой категории - 1,5-2 млн евро.

По данным «Укравтодора», на строительство, реконструкцию и ремонт дорог государственного значения в 2019 году будет направлено около 20 млрд грн из общей суммы в 34,4 млрд грн на дороги государственного значения, предусмотренной в Дорожном фонде. Всего на ремонт и строительство дорог местного и государственного значения в бюджете предусмотрено более 50 млрд грн, что является рекордной суммой за все годы независимости нашей страны.