Перевозки по Днепру значительно выросли

По Днепру с начала года прошли 5775 судна (рейса), что на 31% меньше прошлогодней статистики за этот период.

Объем перевозок по Днепру в январе-июле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличился на 31% и составил 5,5 млн тонн.

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Об этом сообщили в пресс-службе Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Отмечается, что по Днепру с начала года прошли уже 5775 судна (рейса), что на 31% меньше прошлогодней статистики за этот период.

В пресс-службе отметили, что в основном рост был за счет зерновых грузов, объемы которых выросли в 2,3 раза, - до 2,2 млн тонн, а также за счет строительных грузов, объемы которых снизились на 5,7% - до 2,4 млн тонн. Объемы перевозки грузов металлопродукции выросли на 34% - до 835 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, объем перевозок по Днепру в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, увеличился на 22,4% и составил 10 млн тонн.

Количество судопроходов по реке Днепр в прошлом году составило 16390, что на 11% больше, чем за 2017 год.