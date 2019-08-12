Китайская компания отказалась от выпуска автомобилей в России

Автоконцерн Changan отказался от выпуска автомобилей в Липецкой области

Третий по величине китайский автопроизводитель Changan отказался от производства автомобилей в Липецкой области.

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Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственные источники в отрасли, передает РБК.

Возможной причинной такого решения могла послужить конфликтная ситуация между владельцами российского завода семьи Резниковых и другой китайской компанией Great Wall.

Как отмечает издание, Great Wall проиграла в арбитражном суде с иском к обанкротившейся дистрибуторской компании, которая ранее принадлежала Резниковым. По мнению китайской стороны, российские партнеры присвоили $50 млн рублей за поставленную в 2014 году продукцию.

Выпуск автомобилей Changan на заводе «Моторинвест», принадлежащем семье Резниковых, начался в 2016 году. Первоначально на конвейер встал компактный кроссовер Changan CS35, на очереди значился среднеразмерный «паркетник» CS75. По данным «Известия», несколько дилеров Changan прекратили сотрудничество с «Моторинвестом». На предприятии, расположенном в деревне Гребёнкино Липецкой области, сборочная линия Changan уже разобрана, и производство машин прекращено.

Как полагают эксперты, автоконцерн Changan уйдет только из Липецкого региона. В целом, российский рынок остается привлекательным для автопроизводителя Changan и, скорей всего, компания будет искать нового партнера на территории России.