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В Киеве с вечера 14 июля значительно ограничат движение на проспекте Бандеры

19:52, 11 июля 2019
Транспорт
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В Киеве с 14 июля ограничат движение на проспекте Бандеры / фото УНИАН

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Как сообщила пресс-служба КК "Киевавтодор", работы по капитальному ремонту покрытия начнутся на участке между ул. Героев Сталинграда и ул. Богатырской (в направлении станции метро "Почайна").

На этом участке движение в обоих направлениях будет организовано по четной стороне проспекта.

"Во время работ на магистрали заменят песчано-щебеночную подушку, бордюры, покрытие проезжей части и тротуаров, а еще на проспекте появится велодорожка, энергосберегающее освещение и современное барьерное ограждение", - сообщили в коммунальной корпорации.

фото facebook.com/kievavtodor

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве с субботы, 22 июня, стартовало масштабное перекрытие дорог и ограничение движения общественного транспорта.

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Теги: #Киев#проспект Бандеры#Киевавтодор#ремонт дорогпогода в Киеве