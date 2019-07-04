В Украине уверенно растет спрос на электрокары: топ-5 самых популярных марок

Продажи электромобилей в январе-июне выросли на 58% – до 3185 штук. Более 90% первичного рынка электромобилей сформировали машины, бывшие в эксплуатации.

Продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в январе-июне 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, увеличились на 58% – до 3185 единиц, говорится в сообщении ассоциации «Укравтопром».

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Отмечается, что всего с начала года в Украину было ввезено и поставлено на учет 2964 легковых и 221 коммерческий электромобиль.

По данным пресс-службы, львиную долю (91%) первичного рынка электромобилей сформировали машины, бывшие в эксплуатации.

Лидером в части легковых электрокаров остается Nissan Leaf. С января по июнь 1550 автомобилей этой модели получили украинские номера.

На втором месте Tesla Model S с показателем 253 регистрации.

Третьим по популярности стал BMW i3 с результатом 189 авто.

Электромобиль FIAT 500e выбрали 135 украинцев - и это четвертый результат.

Замыкает пятерку самых популярных электромобилей на украинском рынке Renault Zoe - 134 шт.

В коммерческом сегменте лучший результат у Renault Kangoo Z.E. - 206 регистраций за полгода.

Как сообщал УНИАН, продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, увеличились в 2 раза – до 5,3 тыс. единиц.

По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, общее количество зарегистрированных в Украине электромобилей в 2018 году составило 12 тысяч штук. Министерство инфраструктуры Украины в рамках реализации программы по стимулированию развития рынка электрического транспорта в стране намерено к 2020 году увеличить долю продаж электромобилей на отечественном авторынке до 15%.