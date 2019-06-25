Citroen откажется от выпуска кроссовера C4 Cactus

Французская компания прекратит производство компактного кроссовера через два года. Ему на смену придет автомобиль, призванный конкурировать с Volkswagen Golf и Ford Focus.

Компания Citroen не собирается выпускать компактный кроссовер C4 Cactus следующего поколения.

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Об этом изданию Top Gear рассказал глава отдела планирования новых продуктов французской марки Ксавье Пежо, пишет Autonews.

По словам топ-менеджера, выпуск кроссовера C4 Cactus прекратится в 2021 году. Компания уже ведет разработку замены для этой модели, которая будет «уже совершенно другим автомобилем». Предполагается, что речь идет о хэтчбеке C-класса, который сможет составить конкуренцию, например, Volkswagen Golf или Ford Focus.

Citroen C4 Cactus выпускается с 2014 г., а в 2018 г. модель претерпела рестайлинг. В линейку двигателей кроссовера входит 1,2-литровый трехцилиндровый агрегат мощностью 130 л. с., работающий с шестиступенчатой «механикой». Кроме того, доступен 120-сильный дизельный агрегат, сочетающийся с автоматической коробкой. В моторную гамму также вошли прежние двигатели: 1,2-литровый бензиновый мотор мощностью 80 и 110 сил, а также 100-сильный дизель объемом 1,6 литра.

В список доступного оборудования входит фирменная подвеска Progressive Hydraulic Cushions. В ее амортизаторах дополнительно используются два гидравлических стоппера — ограничитель хода отбоя и ограничитель хода сжатия. Как отмечают в компании, благодаря такой технологии во время езды создается ощущение «полета на ковре самолете».