Citroen отказался от выпуска 5-местного минивэна

Компания перестанет выпускать модель C4 SpaceTourer.

Французская компания Citroen отказалась от выпуска 5-местного минивэна C4 SpaceTourer.

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Автопроизводитель объяснил это решение снижением продаж моделей подобного класса, а также выпуском кроссовера Citroen C5 Aircross, который в какой-то мере заменит снятый с производства минивэн, пишет kommersant.ru.

При этом 7-местный Citroen Grand C4 SpaceTourer останется в производстве.

Как сообщал УНИАН, Citroen подготовила новый концепт, который должен стать альтернативой городскому общественному и личному транспорту.

Для управления электрокаром Ami One не нужно водительское удостоверение.