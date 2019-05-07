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Citroen отказался от выпуска 5-местного минивэна

10:37, 07 мая 2019
Транспорт
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Автопроизводитель объяснил это решение снижением продаж / фото autocar.co.uk

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Автопроизводитель объяснил это решение снижением продаж моделей подобного класса, а также выпуском кроссовера Citroen C5 Aircross, который в какой-то мере заменит снятый с производства минивэн, пишет kommersant.ru.

При этом 7-местный Citroen Grand C4 SpaceTourer останется в производстве.

Как сообщал УНИАН, Citroen подготовила новый концепт, который должен стать альтернативой городскому общественному и личному транспорту.

Для управления электрокаром Ami One не нужно водительское удостоверение.

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Теги: #автомобиль#Citroen