Citroen отказался от выпуска 5-местного минивэна
10:37, 07 мая 2019Транспорт
49 0
Компания перестанет выпускать модель C4 SpaceTourer.
Автопроизводитель объяснил это решение снижением продаж / фото autocar.co.uk
Французская компания Citroen отказалась от выпуска 5-местного минивэна C4 SpaceTourer.
Читайте такжеВ ЕС падает спрос на автомобили: что покупают европейцы
Автопроизводитель объяснил это решение снижением продаж моделей подобного класса, а также выпуском кроссовера Citroen C5 Aircross, который в какой-то мере заменит снятый с производства минивэн, пишет kommersant.ru.
При этом 7-местный Citroen Grand C4 SpaceTourer останется в производстве.
Как сообщал УНИАН, Citroen подготовила новый концепт, который должен стать альтернативой городскому общественному и личному транспорту.
Для управления электрокаром Ami One не нужно водительское удостоверение.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter