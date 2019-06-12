Названы первые города, где появится воздушные такси Uber

Испытательные полеты начнутся уже в 2020 году, полномасштабный коммерческий запуск запланирован на 2023 год.

Компания Uber запустит услугу Uber Air (воздушное такси) в австралийском городе Мельбурн.

Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на заявление компании, передает РБК.

По данным издания The Guardian, воздушное такси запустят еще в двух американских городах - Даллас (штат Техас) и Лос-Анджелес (штат Калифорния).

Отмечается, что Мельбурн обошел города Бразилии, Франции, Индии и Японии, которые также рассматривались для запуска нового сервиса. В компании уточнили, что испытательные полеты начнутся уже в 2020 году, полномасштабный коммерческий запуск запланирован на 2023 год.

Так, пассажиры будут перемещаться с крыши на крышу по сети посадочных площадок под названием Skyports. Сервис будет работать с помощью приложения Uber. Воздушное такси будет совершать вертикальные взлет и посадку.

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Представитель Uber подчеркнул, что Uber Air поможет сократить пробки, которые обходятся австралийскому бюджету в $16,5 млрд в год. Эксперт RMIT University Мэтью Марино сказал, что воздушное такси потенциально безопаснее, чем беспилотные автомобили.

"В то время как автомобиль без водителя столкнется с препятствиями на дороге, такими как пешеходы в своих мобильных телефонах или другие транспортные средства, воздушное такси не будут иметь подобных препятствий", - пояснил он.

При этом, эксперт Центра городских исследований Крис де Грюйтер назвал несколько возможных минусов нового сервиса: низкая пропускная способность, визуальный беспорядок в небе, вред экологии и пустой пробег.

Ранее УНИАН сообщал, что сервис такси Uber и австралийская туристическая группа Tourism Queensland запустят подводное такси.