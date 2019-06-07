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В Киеве 9 июня частично ограничат движение транспорта на улице Симона Петлюры

16:29, 07 июня 2019
Транспорт
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В воскресенье будут проводить ремонт покрытия / eveningkiev.com

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Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, на ул. Симона Петлюры (на участке от бульвара Тараса Шевченко до ул. Саксаганского) в воскресенье будут проводить ремонт покрытия. В связи с этим с 08:00 до 18:00 будет частично ограничено движение транспорта.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

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Теги: #Киев#дорогипогода в Киеве