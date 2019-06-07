На участке улицы от бульвара Тараса Шевченко до ул. Саксаганского будут ремонтировать покрытие.

В Киеве 9 июня частично ограничат движение транспорта на улице Симона Петлюры.

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Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, на ул. Симона Петлюры (на участке от бульвара Тараса Шевченко до ул. Саксаганского) в воскресенье будут проводить ремонт покрытия. В связи с этим с 08:00 до 18:00 будет частично ограничено движение транспорта.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.