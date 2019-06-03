В новых украинских станциях метро появятся туалеты для пассажиров

По словам Парцхаладзе, согласно новым ГСН, в ходе строительства и реконструкции должны предусматриваться санузлы в пределах вестибюля станции метро, то есть на входе/выходе к ним.

В Украине c 1 сентября при строительстве станций метро должны обязательно предусматриваться туалеты для пассажиров на входе/выходе из станций.

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Как сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, соответствующая норма содержится в изменениях государственной строительной нормы (ГСН).

"Туалетам в метро быть! Уже с 1 сентября при проектировании новых станций метро или при проведении их реконструкции должны обязательно предусматриваться туалеты для пассажиров. Они должны располагаться на входе/выходе из станций. Это оптимальное размещение, которое с технической точки зрения возможно делать у нас, и это будет удобно для людей", - написал замминистра.

Парцхаладзе отметил, что сегодня в действующей ГСН "Сооружения транспорта. Метрополитены" отсутствует норма по проектированию общественных туалетов для пассажиров.

"Пример многих стран Европы, в частности, Франции, Великобритании и Австрии, показывает, что соответствующая практика размещения общественных туалетов при входе на станциях распространена и успешно действует. Мы учли мнение общественности, ведь вокруг этого вопроса было всегда много обсуждений. Тем более, что как и в Европе, так и в Украине, есть удачные примеры такого внедрения, например, харьковское метро", - добавил замминистра.

По словам Парцхаладзе, согласно новым ГСН, во время нового строительства и реконструкции должны предусматриваться санузлы в пределах вестибюля станции метро, то есть на входе/выходе к ним.

"Санузлы должны обязательно быть доступными для всех групп населения и учитывать потребности людей с инвалидностью и других маломобильных групп. Их проектирование должно осуществляться в соответствии с требованиями ГСН "Общественные здания и сооружения" и ГСН "Инклюзивность зданий и сооружений", - отметил он.

При этом Парцхаладзе подчеркнул, что в сложных условиях при реконструкции станции возможно устраивать санузлы в совмещенных подземных переходах вне путей эвакуации или рядом со станцией на поверхности земли.

Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.