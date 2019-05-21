В Украине разрешат проектировать здания высотой до 150 метров

Сейчас действует ограничение в проектировании высотных общественных зданий в 100 метров.

В Украине планируют разрешить проектировать высотные общественные здания до 150 м, тогда как в действующих нормах максимальная высота, по которой можно проектировать высотные жилые и общественные здания, составляет 100 м.

Как сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Льва Парцхаладзе на своей странице в Facebook, соответствующая норма содержится в новой государственной строительной норме "Высотные здания и комплексы".

"Мы расширяем возможности для реализации современных и интересных решений в высотном строительстве. Поэтому в новой ГСН "Высотные здания и комплексы", во-первых, устанавливаем новую максимальную высоту, с которой можно строить высотные общественные здания. Это 150 м. Во-вторых, вводим возможность проектировать современные высотные комплексы. Сейчас технологии позволяют проектировать такие масштабные проекты безопасно и качественно. Поэтому мы решили урегулировать это в новой ГСН», - написал он.

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При этом, по словам Парцхаладзе, в новой ГСН вводится ряд современных требований для повышения безопасности этих зданий.

«В частности, устанавливаются требования относительно жесткости стальных и сталежелезобетонных конструкций для проектирования каркасов высотных зданий. Это позволит увеличить несущую способность таких высотных зданий как минимум на 20%. Также, устанавливаются требования к минимальной толщине перекрытия зданий, что позволит строить их на территориях с сейсмичностью до 7 баллов, то есть на всей территории Украины», - написал он.

Кроме того, вводится обязательное проведение аэродинамического обдува модели нового высотного здания и окружающих зданий и сооружений. Это позволит контролировать порывы ветра в высотной застройке еще на этапе проектирования.

Парцхаладзе отметил, что ГСН "Высотные здания и комплексы" разработан предприятием "Научно-исследовательский институт строительного производства" на замену действующей сейчас ГСН "Проектирование высотных жилых и общественных зданий" и касается проектирования жилых домов от 73,5 до 100 м и общественных зданий от 73,5 до 150 м.

Парцхаладзе сообщил, что нормы уже утверждены и будут опубликованы в ближайшее время, после чего ориентировочно через 3 месяца вступят в действие.

Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов соответствии с их назначением.