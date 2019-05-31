Германия хочет продлить выплаты покупателям электрокаров - СМИ

Сегодня выплата за покупку электромобиля в целом составляет 4 тысячи евро, за покупку гибридного - 3 тысячи евро.

Согласно сообщениям СМИ, правительство Германии хочет продлить субсидирование покупок электромобилей до конца 2020 года.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Die Welt.

Министр экономики Петер Альтмайер заявил, что автомобильный экологический "бонус" хорошо зарекомендовал себя. По его словам, количество заявок на получение пособия растет, "хотя и медленнее, чем мы надеялись, но тем более важно обеспечить непрерывность поддержки".

Изначально премии за покупку экологичных авто должны были выплачиваться до конца июня 2019 года.

Сегодня выплата за покупку электромобиля в целом составляет 4 тысячи евро, за покупку гибридного - 3 тысячи евро. Сумму выплаты пополам платят государство и автопроизводители.

Также в будущем за установку акустических предупредительных сигналов, которая станет обязательной в ЕС с 1 июля, будет предоставляться субсидия в размере 100 евро за устройство.

На сегодня Федеральное управление экономики и экспортного контроля получило около 118 тысяч заявок на выплаты субсидий за покупку электромобилей.