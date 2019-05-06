НАБУ завершило расследование дела о хищении 93 миллионов "Укрзализныци"

Детективы считают, что к совершению преступления могут быть причастны и другие лица, в том числе народные депутаты.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завершило расследование фактов завладения 93,28 млн грн акционерной компании «Укрзализныця».

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Как сообщила пресс-служба НАБУ, 3 мая восьми подозреваемым открыты материалы следствия для ознакомления перед составлением обвинительного акта и направлению его в суд.

В частности, речь идет о председателе правления - генеральном директоре производителя стрелочной продукции; первом заместителе генерального директора производителя стрелочной продукции; основателе - директоре фиктивной компании-победителя торгов; директоре компании-посредника; трех сотрудниках филиала «Укрзализныци» - Центр обеспечения производства, а также об экс-первом заместителе руководителя филиала «Укрзализныця» - «Центр обеспечения производства» и помощника народного депутата Украины.

По данным пресс-службы, следствие установило, что подозреваемые на протяжении декабря 2015 года - марта 2017 года организовали закупку для «Укрзализныци» стрелочной продукции по завышенным ценам с привлечением подконтрольных предприятий-посредников и таким образом завладели средствами «Центр обеспечения производства» в сумме около 93,28 млн грн.

«Расследование приведенных фактов детективы Национального бюро начали в июне 2017 года по собственным наработкам. В январе 2019 года семи лицам сообщили о подозрении», - говорится в сообщении.

В то же время, как отметили в пресс-службе, детективы считают, что к совершению преступления могут быть причастны и другие лица, в том числе народные депутаты.

«Расследование по этим фактам выделили в отдельное уголовное производство, которое до сих пор продолжается. В отношении одного из народных депутатов, который, по данным следствия, является организатором коррупционной схемы, подготовлено и направлено в органы прокуратуры проект представление на снятие неприкосновенности и привлечения к уголовной ответственности», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 15 января детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили семерым лицам о подозрении в завладении 93,27 млн грн акционерной компании «Укрзализныця». В частности, речь идет о председателе правления - генеральном директоре производителя стрелочной продукции; первом заместителе генерального директора производителя стрелочной продукции; основателе - директоре фиктивной компании-победителя торгов; директоре компании-посредника; трех сотрудниках филиала «Укрзализныци» - Центр обеспечения производства. Позже НАБУ сообщило о подозрении восьмому человеку - помощнику одного из народных депутатов Украины, бывшему чиновнику «Укрзализныци».