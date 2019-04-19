Mercedes представил новый внедорожник GLS (фото)

На автосалоне в Нью-Йорке дебютировал самый большой SUV немецкой марки, получивший «подпрыгивающую» гидропневматическую подвеску, систему полуавтоматического управления и пятизонный климат-контроль.

Компания Mercedes-Benz представила флагманский кроссовер GLS третьего поколения, который выполнили в соответствии с новым дизайнерским направлением моделей немецкой марки.

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Публичная премьера автомобиля состоялась в рамках мотор-шоу в Нью-Йорке, пишет Autonews.

В целом новый Mercedes-Benz GLS внешне напоминает модель GLE, у которой флагман позаимствовал и модульную платформу Modular High Architecture (MHA). Колесная база автомобиля с трехрядным салоном увеличилась на 60 мм, до 3137 миллиметров.

Применение нового шасси позволило добавить в список опций фирменную гидропневматическую подвеску E-Active Body Control, работающую благодаря бортовой 48-вольтовой электросети. Система не только способна сканировать дорожное полотно, применяя оптимальные настройки жесткости в зависимости от покрытия, но и может заставлять автомобиль «подпрыгивать», чтобы справиться с серьезным бездорожьем.

На момент старта продаж новый Mercedes-Benz GLS будет доступен в версиях c индексами 450 и 580. Первую оснастили трехлитровым наддувным рядным шестицилиндровым мотором, выдающим 366 л. с. и 500 Н·м крутящего момента. Топовый Mercedes-Benz GLS 580 укомплектован четырехлитровым твин-турбо V8, развивающим 490 сил и 700 ньютон-метров.

Оба мотора работают в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода 4Matic. Самый мощный кроссовер способен ускоряться с места до «сотни» за 5,2 сек., а его максимальная скорость принудительно ограничена 210 км в час.

Mercedes-Benz GLS получил информационно-развлекательный комплекс MBUX, где 12,3-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа объединен с полностью цифровой приборной панелью такой же диагонали. Система способна распознавать голосовые команды, понимая при этом «живой» язык, а некоторыми функциями можно управлять при помощи жестов.

Сиденья на всех трех рядах имеют электрические регулировки, а на центральном вместо сплошного дивана можно установить два отдельных кресла со специальными планшетами, при помощи которых можно контролировать климатическую установку и мультимедиа.

Кроссовер доступен с пятизонным климат-контролем, сиденьями первого и второго ряда с подогревом, вентиляцией и массажем, а также с аудиосистемой Burmester, беспроводной зарядной станцией для мобильных гаджетов и умной 64-цветной системой подсветки салона.

Одной из самых интересных функций стала специальная отдельная «кнопка для автомойки», при нажатии которой автомобиль закроет все окна и сложит внешние зеркала.

В списке электронных помощников: проекционный дисплей, система кругового обзора, автоматический парковщик, адаптивный круиз-контроль с возможностью полной остановки, возобновления движения и автоматической смены полосы, а также множество других функций.

Продажи флагманского кроссовера Mercedes-Benz GLS нового поколения стартуют до конца нынешнего года. Цены объявят позже.