Омелян предложил Qatar Airways создать «дочку» в Украине
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предложил авиакомпании Qatar Airways создать дочернюю компанию в Украине.
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Как сообщила пресс-служба министерства, об этом министр сказал в ходе встречи с послом Катара в Украине Гади Аль-Гаджри.
По данным пресс-службы, стороны обсудили возможности сотрудничества в сфере транспорта и инвестирования в инфраструктурные проекты в Украине, в том числе, углубление сотрудничества в авиации и морской отрасли.
«Глава министерства сообщил, что авиационная отрасль в Украине стремительно развивается, пассажиропоток в 2018 году был рекордным, и заметил, что в перспективе 3-4 лет этот показатель вполне возможно удвоить. Он предложил катарской стороне рассмотреть возможность создания в Украине дочерней компании Qatar Airways и развивать сотрудничество в сфере карго-авиации», - говорится в сообщении.
В комментарии УНИАН министр сообщил, что предложение о создании в Украине дочерней компании Qatar Airways касается не только грузовых перевозок, но и пассажирских.
«Сейчас это наше предложение. Пока нет подтверждения с катарской стороны. Мы предоставили свою информацию и обоснование. Они изучают наше предложение. Переговоры идут», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, авиакомпания Qatar Airways с 28 августа 2017 начала осуществлять ежедневные вылеты в столичный аэропорт «Борисполь» из Дохи (Катар).
Справка УНИАН. Qatar Airways - национальная авиакомпания Катара со штаб-квартирой в столице страны городе Доха. По состоянию на январь 2017 года, Qatar Airways обслуживала более 150 направлений по всей Африке, Азии, Европе, Северной Америке, Южной Америке и Океании из своего центра в международном аэропорту Хамад, что делает ее одним из немногих авиаперевозчиков, который летает на все пять обитаемых континентов планеты.