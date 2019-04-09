Омелян предложил Qatar Airways создать «дочку» в Украине

В комментарии УНИАН Омелян сообщил, что предложение касается не только грузовых авиаперевозок, но и пассажирских.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предложил авиакомпании Qatar Airways создать дочернюю компанию в Украине.

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Как сообщила пресс-служба министерства, об этом министр сказал в ходе встречи с послом Катара в Украине Гади Аль-Гаджри.

По данным пресс-службы, стороны обсудили возможности сотрудничества в сфере транспорта и инвестирования в инфраструктурные проекты в Украине, в том числе, углубление сотрудничества в авиации и морской отрасли.

«Глава министерства сообщил, что авиационная отрасль в Украине стремительно развивается, пассажиропоток в 2018 году был рекордным, и заметил, что в перспективе 3-4 лет этот показатель вполне возможно удвоить. Он предложил катарской стороне рассмотреть возможность создания в Украине дочерней компании Qatar Airways и развивать сотрудничество в сфере карго-авиации», - говорится в сообщении.

В комментарии УНИАН министр сообщил, что предложение о создании в Украине дочерней компании Qatar Airways касается не только грузовых перевозок, но и пассажирских.

«Сейчас это наше предложение. Пока нет подтверждения с катарской стороны. Мы предоставили свою информацию и обоснование. Они изучают наше предложение. Переговоры идут», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания Qatar Airways с 28 августа 2017 начала осуществлять ежедневные вылеты в столичный аэропорт «Борисполь» из Дохи (Катар).

Справка УНИАН. Qatar Airways - национальная авиакомпания Катара со штаб-квартирой в столице страны городе Доха. По состоянию на январь 2017 года, Qatar Airways обслуживала более 150 направлений по всей Африке, Азии, Европе, Северной Америке, Южной Америке и Океании из своего центра в международном аэропорту Хамад, что делает ее одним из немногих авиаперевозчиков, который летает на все пять обитаемых континентов планеты.