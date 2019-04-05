СМИ: Украина проиграла транзитный спор с Россией в ВТО

Киев оспаривал политический запрет россиян, который разорвал кратчайший путь украинских товаров на рынки Средней Азии.

Украина проиграла ключевой торговый спор с РФ в ВТО по делу о транзитных перевозках.

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Об этом пишет "Европейская правда".

Киев оспаривал политический запрет россиян, который разорвал кратчайший путь украинских товаров на рынки Средней Азии. Официально Всемирная торговая организация (ВТО) обнародует решение по жалобе Украины против России в ближайшее время.

Рассмотрев доводы сторон, ВТО приняла позицию РФ, что политическая ситуация в Украине в 2014-2015 годах создавала существенные угрозы для ее национальной безопасности. А потому - ограничение транзита они не признали нарушением.

Как сообал УНИАН, в середине февраля 2017 года Украина в рамках своего членства в ВТО подала иск против России за введенные Москвой с 2016 года многочисленные транзитные ограничения в отношении украинских товаров.

С 1 января 2016 года Россия полностью запретила транзит украинского экспорта по российской территории.