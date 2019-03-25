Уже 200 тысяч пассажиров: в "Укрзализныце" похвастались успехами экспресса в "Борисполь"

На данный момент поезд совершил уже более 6000 рейсов.

Акционерная компания "Укрзализныця" перевезла 200 тысяч пассажиров на экспресс-поезде Kyiv Boryspil Express, который был запущен в конце ноября 2018 года между железнодорожным вокзалом "Киев-Пассажирский" и международным аэропортом "Борисполь".

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Как сообщила пресс-служба компании, на данный момент поезд совершил уже более 6000 рейсов.

"Нам удалось реализовать действительно качественный и востребованный проект. Недавно, 26 января, мы встречали стотысячного пассажира, а сегодня уже перевезено вдвое больше. Прогнозируем, что с началом сезона отпусков в мае-августе Kyiv Boryspil Express будет пользоваться еще больше пассажиров, и мы уже сейчас готовимся к этому периоду", - цитирует пресс-служба главу "Укрзализныци" Евгения Кравцова.

По данным компании, в среднем Kyiv Boryspil Express за месяц перевозит около 50 000 пассажиров.

"Как показывает статистика, чаще всего пассажиры выбирают Kyiv Boryspil Express в пятницу и среду", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября 2018 года "Укрзализныця" запустила железнодорожный экспресс Kyiv Boryspil Express между вокзалом "Киев-Пассажирский" и международным аэропортом "Борисполь".

Железнодорожное сообщение между столицей и аэропортом функционирует в режиме 24/7, поезд ежесуточно осуществляет 27 рейсов, расчетное время в пути - 35 минут.

В начале декабря прошлого года поезд дважды ломался из-за технических неисправностей.