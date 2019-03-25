На ремонт рельсов выделяют недостаточно денег — глава транспортного комитета ВР

По словам Дубневича, "Укрзализныця" выделяет на развитие инфраструктуры только 25% капитальных инвестиций, что явно недостаточно.

Государственный монополист "Укрзализныця" выделяет на развитие инфраструктуры только 25% капитальных инвестиций, что явно недостаточно, считает глава транспортного комитета Верховной Рады Ярослав Дубневич.

Об этом он рассказал в комментарии 112.ua.

Отраслевые эксперты и даже чиновники отмечают, что УЗ существенно недовыполняет объемы необходимых работ по ремонту путей, экономя на наиболее дорогостоящих работах – модернизации и капитальных ремонтах железнодорожных путей. Объемы выполнения реконструкций значительно снизились по сравнению с прошлым десятилетием: в 2017 году был реконструирован 141 км дорожного полотна, в 2018 – 280 км, по плану на 2019 – 260 км. При этом объем реконструкций в 2007 году был в 5 раз выше, чем в 2018-2019 гг., и составлял 1446 км.

"Политика "Укрзализныци" в отношении обновления инфраструктуры заключается в основном в локальном "латании" железнодорожного полотна. При потребности ежегодно ремонтировать более 6 тыс. км полотна реальные показатели ремонтов не достигают и половины от потребности. Это отмечают и министр инфраструктуры, и глава правления "Укрзализныци", эти вопросы мы рассматриваем и на заседаниях Комитета по вопросам транспорта", - сказал 112.ua Ярослав Дубневич.

Дубневич отметил, что ситуация повторяется ежегодно. Для примера: в 2019 году на развитие инфраструктуры предусмотрено только 25% капитальных инвестиций, что явно недостаточно.

"Следствием стало ухудшение технического состояния рельсов и ограничение скорости, что означает увеличение срока доставки, увеличение затрат на логистику. Хотя учитывая направления реформирования отрасли, основной стратегической целью УЗ должно быть становление предприятия как оператора инфраструктуры, который обеспечивает содержание, развитие и эффективное использование всей железнодорожной инфраструктуры", - подчеркнул Ярослав Дубневич.

По его словам, основная проблема украинского железнодорожного транспорта заключается в невозможности в полном объеме удовлетворить потребности общества в перевозках как грузовых, так и пассажирских. В первую очередь в связи с неудовлетворительным техническим состоянием инфраструктуры, ограничениями скорости, наличием "узких мест" инфраструктуры, дефицитом тяги.

Так, на сегодня существенного обновления требует подвижной состав, отмечает Ярослав Дубневич.

"Считаю, что в решении данного вопроса нужно максимально задействовать Дарницкий, Панютинский, Стрыйский вагоноремонтные заводы, которые являются филиалами УЗ, а также Крюковский вагоностроительный завод, Львовский локомотиворемонтный, Запорожский электровозоремонтный завод и другие. Это даст возможность увеличить количество рабочих мест и принесет дополнительный доход в бюджет. Тем более что продукция национальных производителей является технически совместимой с нашей инфраструктурой, которая еще не перешла на технические стандарты ЕС. Для этого необходима государственная поддержка развития внутреннего производства", - подчеркнул Дубневич.

Глава комитета по вопросам транспорта считает, что допуск к железнодорожным перевозкам частных перевозчиков никоим образом не предусматривает приватизации железнодорожной инфраструктуры. Она останется в собственности УЗ, как государственной компании.