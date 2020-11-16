В 2021 году на развитие региональных аэропортов Украины должно быть предусмотрено 3 миллиарда гривень.

Госагентство инфраструктурных проектов (Укринфрапроект) начало серию встреч с руководством региональных аэропортов Украины для подготовки программы развития региональных воздушных гаваней на 2021 год.

Об этом сообщает ЦТС.

Читайте такжеВ аэропорту Запорожье вандалы начали ломать новый терминал

На данный момент уже состоялась встреча с руководством аэропортов Херсон и Черкассы, на 16 ноября запланированы переговоры с руководителями аэропортов Винница и Ривне.

На развитие региональных аэропортов Украины госбюджетом на 2021 год должно быть предусмотрено 3 млрд грн.

На господдержку в 2021 году могут рассчитывать 10 аэропортов: Херсон, Черкассы, Ривне, Винница, Ужгород, Ивано-Франковск, Черновцы, Полтава, Одесса и Днепр.

Аэропорт в Закарпатье

8 сентября 2020 года министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил о том, что строительство нового аэропорта в Закарпатье предусматривает привлечение инвестиций до 4 миллиардов гривень, при этом взлетно-посадочная полоса будет построена на средства государства, а терминал на средства частного инвестора.

25 сентября 2020 года Министерство инфраструктуры заявило о том, что планирует строительство нового аэропорта в Закарпатье.

По состоянию на 6 ноября 2020 года количество мест для строительства аэропорта в Закарпатье сократилось до двух.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН