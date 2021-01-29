Совместимые телефоны будут оснащаться блоком из 14 антенн, которые будут принимать переданные устройством волны, после чего их энергия будет преобразовываться в электрическую.

Китайская компания Xiaomi анонсировала устройство Mi Air Charge, которое может бесконтактно заряжать мобильные устройства в радиусе нескольких метров.

Об этом компания сообщила в Twitter.

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Бесконтактная зарядка имеет форму коробки. В нее встроены пять фазовых антенн, которые определяют наличие устройства в радиусе ее действия, а также 144 антенны, передающие миллиметровые волны.

Совместимые телефоны будут оснащаться блоком из 14 антенн, которые будут принимать переданные устройством волны, после чего их энергия будет преобразовываться в электрическую.

Одновременно станция сможет заряжать несколько устройств на мощности 5 ватт для каждого (примерно соответствует мощности стандартной проводной зарядки). При этом смартфонам не нужно будет находиться в зоне прямой видимости от станции.

В Xiaomi подчеркнули, что в будущем с помощью Mi Air Charge можно будет заряжать не только смартфоны, но и другие устройства — например, часы и колонки.

Когда устройство появится на рынке, пока неясно. По предварительной информации в 2021 году ни одна из новинок компании не будет поддерживать новую технологию.

Американские санкции

15 января 2021 года США ввели экономические санкции против девяти китайских компаний, в том числе производителя мобильных телефонов Xiaomi и авиастроительной компании COMAC.

США подозревают попавшие под санкции компании в сотрудничестве с военно-промышленным комплексом Китая. Американские инвесторы должны до 11 ноября 2021 года избавиться от активов этих компаний.

Санкции были направлены против тех, кто "ответственен или участвовал в широкомасштабном строительстве или милитаризации спорных форпостов в Южно-Китайском море, либо (в применении) Китаем принуждения против заявителей Юго-Восточной Азии, чтобы заблокировать их доступ к оффшорным ресурсам в Южно-Китайском море".

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Автор: УНИАН