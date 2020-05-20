Vodafone продлил льготное подключение к NB-IoT сети

NB-IоT – это сеть для интернета вещей, которую Vodafone запустил в коммерческую эксплуатацию в январе 2020 года.

С 21 мая по 31 августа украинские компании, которые подключатся к NB-IoT сети Vodafone, получат 90% скидку на пользование сетью. Стоимость годового тарифа для таких компаний составит 20 грн.

Пакет включает дата трафик, необходимый для передачи информации с устройства. Ознакомиться с условиями и подать заявку на подключение можно на сайте www.vodafone.ua/nb-iot.

Что такое NB-IоT

NB-IоT – это сеть для интернета вещей, которую Vodafone запустил в коммерческую эксплуатацию в январе 2020 года. Устройства, подключенные к NB-IoT сети, смогут общаться между собой на выделенной частоте 1800 МГц. Особенностью стандарта является высокая проникающая способность сигнала, что позволяет соединяться с сетью даже в труднодоступных местах, например, в подвалах или шахтах лифтов.

Еще одной особенностью именно NB-IoT сети Vodafone стала поддержка режимов сохранения энергии в Power Saving Mode, DRX, eDRX. Такие режимы обеспечивают минимально возможное потребление энергии и, соответственно, максимальный срок работы устройств – до 10 лет, что критически важно для устройств, работающих от батарейки.

Развертывание технологии NB-IоT осуществляется на базе сети LTE, что для пользователей и партнеров означает высокий стандарт безопасности – шифрование и аутентификацию на базе sim-карты, недоступные в таких технологиях как, например, LoRaWAN.

Для кого подойдет NB-IoT – кейсы использования

Датчики утечки ресурсов

Целью таких устройств является своевременное сообщение о возможной утечке газа, прорыва водопроводной трубы и тд. Фактически, это значит, что такое устройство «спит» все время и просыпается только в случае наступления аварийной ситуации для того, чтобы оповестить своего владельца о проблеме. Работа такого автономного устройства в сети NB-IoT позволяет надолго сохранять заряд батареи, а мощный сигнал сети обеспечивает связь даже в труднодоступным местах, таких как: канализационные люки, подвали, шахты лифтов.

Приборы дистанционной передачи показателей счетчиков (воды, газа, света).

Датчики автоматически считывают данные со счетчиков и по заданным правилам передают в системы управляющей компании для тарификации и мониторинга использования ресурсов. Такие приборы передают данные, в среднем, раз в месяц и работают автономно (без подключения к электросети). В момент передачи данных, устройство «просыпается», отправляет показатели счетчика ресурсов, и снова «засыпает». Сеть NB-IoT позволяет устройству экономно расходовать заряд батареи между сессиями передачи данных, что гарантирует его долгую работу без необходимости менять батарею.

Датчики заполнения мусорных баков

Прибор, установленный в мусорном баке, оповещает коммунальную службу, в случае, если мусор достигает определенного уровня в емкости. Работая автономно, прибор должен экономно расходовать заряд батареи, что с успехом позволяет делать сеть NB-IoT. Такой механизм сбора информации, позволяет службе своевременно отправить машину для вывоза отходов. Актуальная информация о заполнении баков позволяет оптимизировать логистические маршруты и сократить до 40% расходов на сбор мусора.

Фонари уличного освещения.

Если на улицах города установлены фонари уличного освещения, которыми управляют через сеть NB-IoT, то для мэрии города нет потребности в ежегодной замене этих устройств или их зарядке. Режим энергоэффективности сети NB-IoT позволяет устройствам работать абсолютно автономно в течение 5 – 10 лет. Фонари оборудованы специальными датчиками, реагирующими на движение, а также природное освещение. Коммунальная служба города может удаленно задавать правила работы таких фонарей. Например, когда в темное время суток на освещаемом участке нет никого, лампы работают на мощности до 20%. Но как только появляется автомобиль или пешеход, мощность лампы увеличивается до 60-100%. При таких условиях умное освещения позволяет экономить до 80% расходов на электроэнергию