В Украине из-за карантина стало больше мошенничеств в интернете

Онлайн-мошенники пытаются организовать фальшивую продажу средств защиты.

За период действия карантинных мер в Украине уровень мошенничества в интернете увеличился на 15%.

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Как передает пресс-служба Офиса президента, об этом на совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского по преодолению эпидемии болезни доложили представители Национальной полиции.

В частности отмечалось, что из-за карантина уровень преступности в стране в целом уменьшился, однако на 15% вырос уровень мошенничества в интернете: онлайн-мошенники пытаются организовать фальшивую продажу средств защиты.

"Украинцам надо быть особенно осторожными и покупать и продукты, и вещи, и средства защиты на проверенных сайтах, а все онлайн-платформы обманщиков надо закрывать", - отметил глава государства.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, позже продлил его до 24 апреля.

Министерство здравоохранения Украины на ближайшем заседании правительства будет предлагать продлить карантинные меры до 12 мая.