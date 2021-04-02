Для демонтажа полицейские привлекали сотрудников ГСЧС.

В Первомайске николаевские киберполицейские разоблачили местного жителя на махинациях с телекоммуникационными услугами населению.

Об этом говорится в сюжете ТСН.uа.

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37-летний житель райцентра организовал деятельность подпольного провайдера по обеспечению жителей Первомайска интернетом, за что незаконно получал абонентскую плату.

В ходе проведения следственных действий правоохранители установили, что злоумышленник без получения соответствующих разрешений, установил и эксплуатировал на территории райцентра радиоэлектронные средства для предоставления доступа к телекоммуникационным сетям местным жителям, за что незаконно получал абонентскую плату.

Коммутационное оборудование работало в диапазоне частот, которые выделены в пользование местным провайдерам телекоммуникаций, чем препятствовало работе их оборудования.

Полицейские провели ряд обысков по месту жительства фигуранта уголовного производства и на подконтрольных ему адресах, во время которых выявили 21 радиоэлектронное средство, 8 роутеров, 5 ноутбуков, компьютер и планшет. Для размещения радио-электронных средств злоумышленник незаконно установил во дворе собственного дома 40-ка метровую вышку радиосвязи. Для демонтажа данных антенн полицейские привлекали сотрудников ГСЧС.

Следователями проводится расследование уголовного производства начатого по ч. 1 ст. 361 УК Украины "Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи".

Что предусматривает санкция

Санкцией указанной статьи предусмотрено наказание от наложения штрафа до лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

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Автор: Елена Коваленко