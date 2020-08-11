Во Франции начали расследование в отношении TikTok
15:46, 11 августа 2020Связь
179 0
Расследование ведет французское агентство по надзору за конфиденциальностью данных.
Подробности расследования не разглашаются / Иллюстрация REUTERS
Французское агентство по надзору за конфиденциальностью данных (CNIL) начало расследование в отношении сервиса коротких видеосообщений TikTok.
Об этом сообщает Bloomberg.
Читайте такжеСеть TikTok не передавала данные своих пользователей Китаю — ЦРУ
Расследование
По словам представителя регулятора, агентство начало расследование после получения жалобы в мае. Сообщать подробности о сути жалобы и сроках вынесения решения в CNIL отказались.
Агентство «проявляет особую бдительность в отношении этой компании, особенно в отношении этой жалобы, а также вопросов и других жалоб, которые комиссия может получить», — подчеркнул представитель регулятора.
Хронология событий
- 10 августа 2020 года в ЦРУ заявили, что сеть TikTok не передавала данные своих пользователей Китаю
- 2 августа 2020 года американская компания Microsoft приостановила переговоры о покупке китайской социальной сети TikTok.
- 31 июля издание New York Times сообщило, что американский технологический гигант Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok.
- В этот же день президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность запрета китайской соцсети TikTok. Отмечалось, что китайская компания представляет угрозу национальной безопасности США.
- Американские законодатели высказывали опасения по поводу того, что TikTok обрабатывает данные пользователей. В частности, их беспокоили китайские законы, которые обязывают местные компании сотрудничать с разведывательными службами КНР.
- 11 июля 2020 года американский технологический гигант Amazon попросил своих сотрудников удалить из всех устройств китайское приложение TikTok.
- 17 июля 2020 года появилась информация о том, что компания Facebook может запустить свой аналог TikTok в США и еще 50 странах.
- В тот же день, 17 июля 2020 года стало известно о том, что США могут внести в "черный список" материнскую компанию TikTok.
- В начале июля 2020 года государственный секретарь США Майк Помпео предупредил о возможности запрета TikTok и еще целого ряда китайских приложений.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter