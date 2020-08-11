Во Франции начали расследование в отношении TikTok

Расследование ведет французское агентство по надзору за конфиденциальностью данных.

Французское агентство по надзору за конфиденциальностью данных (CNIL) начало расследование в отношении сервиса коротких видеосообщений TikTok.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Расследование

По словам представителя регулятора, агентство начало расследование после получения жалобы в мае. Сообщать подробности о сути жалобы и сроках вынесения решения в CNIL отказались.

Агентство «проявляет особую бдительность в отношении этой компании, особенно в отношении этой жалобы, а также вопросов и других жалоб, которые комиссия может получить», — подчеркнул представитель регулятора.

Хронология событий

10 августа 2020 года в ЦРУ заявили, что сеть TikTok не передавала данные своих пользователей Китаю

2 августа 2020 года американская компания Microsoft приостановила переговоры о покупке китайской социальной сети TikTok.

31 июля издание New York Times сообщило, что американский технологический гигант Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok.

В этот же день президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность запрета китайской соцсети TikTok. Отмечалось, что китайская компания представляет угрозу национальной безопасности США.

Американские законодатели высказывали опасения по поводу того, что TikTok обрабатывает данные пользователей. В частности, их беспокоили китайские законы, которые обязывают местные компании сотрудничать с разведывательными службами КНР.

11 июля 2020 года американский технологический гигант Amazon попросил своих сотрудников удалить из всех устройств китайское приложение TikTok.

17 июля 2020 года появилась информация о том, что компания Facebook может запустить свой аналог TikTok в США и еще 50 странах.

В тот же день, 17 июля 2020 года стало известно о том, что США могут внести в "черный список" материнскую компанию TikTok.

В начале июля 2020 года государственный секретарь США Майк Помпео предупредил о возможности запрета TikTok и еще целого ряда китайских приложений.

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