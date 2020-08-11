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Во Франции начали расследование в отношении TikTok

15:46, 11 августа 2020
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Подробности расследования не разглашаются / Иллюстрация REUTERS

Французское агентство по надзору за конфиденциальностью данных (CNIL) начало расследование в отношении сервиса коротких видеосообщений TikTok.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Расследование

По словам представителя регулятора, агентство начало расследование после получения жалобы в мае. Сообщать подробности о сути жалобы и сроках вынесения решения в CNIL отказались.

Агентство «проявляет особую бдительность в отношении этой компании, особенно в отношении этой жалобы, а также вопросов и других жалоб, которые комиссия может получить», — подчеркнул представитель регулятора.

Хронология событий

  • 10 августа 2020 года в ЦРУ заявили, что сеть TikTok не передавала данные своих пользователей Китаю
  • 2 августа 2020 года американская компания Microsoft приостановила переговоры о покупке китайской социальной сети TikTok.
  • 31 июля издание New York Times сообщило, что американский технологический гигант Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok.
  • В этот же день президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность запрета китайской соцсети TikTok. Отмечалось, что китайская компания представляет угрозу национальной безопасности США.
  • Американские законодатели высказывали опасения по поводу того, что TikTok обрабатывает данные пользователей. В частности, их беспокоили китайские законы, которые обязывают местные компании сотрудничать с разведывательными службами КНР.
  • 11 июля 2020 года американский технологический гигант Amazon попросил своих сотрудников удалить из всех устройств китайское приложение TikTok.
  • 17 июля 2020 года появилась информация о том, что компания Facebook может запустить свой аналог TikTok в США и еще 50 странах.
  • В тот же день, 17 июля 2020 года стало известно о том, что США могут внести в "черный список" материнскую компанию TikTok.
  • В начале июля 2020 года государственный секретарь США Майк Помпео предупредил о возможности запрета TikTok и еще целого ряда китайских приложений.

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