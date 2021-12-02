Проблемы с интернетом – не спешите звонить провайдеру.

В Новый год с трудом пересылаются сообщения и не открываются сайты? Возможно, все дело в тематических новогодних украшениях. По крайней мере, так утверждает интернет-гигант Sky, разбирающийся с жалобами клиентов британских сетей.

Причина тому проста: радиосигнал отражается от различных поверхностей, а некоторые материалы его блокируют.

Первая главная ошибка – ставить роутер за украшенной ёлкой. Мишура, блестки и всякие "дождики", которыми украшают праздничные пихты и им подобные, способны вносить помехи, ведь они сделаны из такого материала, который может отражать сигнал Wi-Fi.

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Также рекомендуется использовать отдельные розетки для роутера и новогодней иллюминации – иначе, может случиться интерференция. Особенно это касается мигающих, переливающихся и неизвестного происхождения гирлянд.

Ну, и наиболее очевидный совет – пытаться украсить сам роутер ни в коем случае не нужно.

Рост цен на интернет:

В 2020 году Украина вошла в топ 5 стран мира с самым дешевым интернетом. Средняя стоимость гигабайта мобильного интернета тогда стоила 0,46 доллара.

12 ноября 2021 года украинцев предупредили о грядущем подорожании интернета.

23 ноября 2021 года эксперты прогнозировали, что на рынке проводного широкополосного доступа (ШПД) в интернет будет наблюдаться серьезный рост цен.

Автор: Денис Пономаренко