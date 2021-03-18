По словам министра, Украина будет делать все, что нужно, чтобы построить базовую станцию, которая необходима для участия в этом проекте.

Министерство цифровой трансформации находится на этапе установления связи с космической компанией SpaceX американского бизнесмена Илона Маска, чтобы предложить сделать Украину одной из первых тестовых площадок для работы системы интернет-спутников Starlink в Европе.

Читайте такжеОмелян на Крюковском вагонзаводе: «капсулу Hyperloop будем делать здесь»Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время форума "Украина 30".

"Мы хотим присоединиться к "пилоту" и будем делать все, что нужно, чтобы построить базовую станцию, которая необходима для участия в этом проекте", - сказал Федоров.

По его словам, Минцифры совместно с вице-премьером - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегом Уруским объединили силы и просчитывают бизнес-модель того, где именно в Украине можно использовать технологии Starlink.

"Мы поддерживаем этот проект и хотим, чтобы Украина вошла в "пилот" одной из первых. Мы подготовили предложение, проанализировали, что нам нужно построить с точки зрения инфраструктуры. И сейчас нам помогают наладить связь с компанией Starlink. Мы предлагаем Украину в качестве третьей или четвертой пилотной площадки в Европе", – отметил Федоров.

Что этому предшествовало

Запуск спутникового интернета Starlink от космической компании SpaceX американского бизнесмена Илона Маска может состояться в 2022 году.

Справка УНИАН

Starlink - глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным доступом в интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным.

SpaceX планирует предоставить коммерческие услуги доступа в интернет в северной части США и Канаде в 2020 году, а к 2021 году по всему миру. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в 10 миллиардов долларов.

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Автор: Богдан Слуцкий