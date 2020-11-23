На удобном портале Zadarma можно купить номер 800 двух видов: стандартный и серебряный.

Сервис Zadarma предлагает быстро и удобно получить номер 800 для того, чтобы не только без территориального присутствия, но и без абсолютно ненужного оборудования максимально эффективно телефонизировать бизнес. На удобном портале Zadarma можно купить номер 800 двух видов: стандартный и серебряный.

Основные преимущества, которые предоставляет Zadarma своим клиентам:

телефонизация офиса буквально за несколько минут через облачную АТС, что предоставляется бесплатно;

множество необходимых функций, что значительно ускорят работу: автоответчик, голосовое меню, различные статистические данные звонков и множество других. Стоит отметить, что все данные функции клиент легко сможет настроить, самостоятельно воспользовавшись удобным меню настроек;

виртуальный номер работает через Интернет, также возможна быстрая переадресация на любой другой номер;

множество предложений для максимальной экономии: выбор выгодной тарификации, бонусные звонки, возможность работать через компьютер или смартфон.

Стоимость номера:

главная особенность – он предоставляется абсолютно бесплатно, вместо абонплаты установлен платеж за месяц за входящие звонки;

тридцать входящих линий предоставляются абоненту без оплаты;

минимальный платеж за один месяц – три доллара, он должен быть потрачен за один месяц.

Для всех абонентов, что будут звонить в пределах страны на номер 800 услуги бесплатные, ведь звонок оплачивает владелец номера,тариф – два цента за минуту. Номер 800 работает на прием звонков лишь на территории Украины, чтобы совершить звонок на этот номер необходимо с любого телефона набрать: 0 800 и необходимый номер. Важная особенность – входящие звонки платные лишь для номеров 800, для всех без исключения иных номеров от Zadarma они бесплатные.

При подключении номера есть возможность использовать любой из подключения: программы,

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Автор: УНИАН