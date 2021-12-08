Основная цель проекта - помочь малышам с проблемами сердца и онкологическими заболеваниями путем приобретения необходимого медицинского оборудования и материалов в детские больницы.

Совместной инициативе Киевстар и МБФ "Украинская Биржа Благотворительности" "Детская надежда" исполнилось три года. За это время абоненты мобильного оператора, благодаря регулярной поддержке проекта, перечислили более 9 миллионов гривен и помогли с оборудованием 39 детским отделениям в Украине.

В декабре 2018 года Киевстар совместно с Украинской биржей благотворительности (ныне – dobro.ua) основали прозрачный и простой инструмент помощи – систему благотворительных SMS, что предоставляет возможность абонентам перечислять средства на благотворительность быстро и удобно благодаря сообщениям. Основная цель проекта - помочь малышам с проблемами сердца и онкологическими заболеваниями путем приобретения необходимого медицинского оборудования и материалов в детские больницы. Детской надеждой уже стали 153 000 абонентов Киевстар, 18 500 из которых настроили регулярное пожертвование и ежемесячно помогают детям. Средний размер пожертвования составляет всего 15 гривен.

"Инициатива "Детская надежда" доказывает теорию маленьких добрых дел – вместе тысячи небольших пожертвований наших абонентов составляют уже 9 миллионов гривен, за которые удалось приобрести жизненно необходимое оборудование для сотен маленьких пациентов. Ежемесячно сборы для инициативы в среднем приносят 300-350 тысяч гривен, на которые можно обеспечить оборудованием минимум одно детское отделение. Мы благодарны каждому абоненту за неравнодушие, ведь только совместными усилиями можем менять мир к лучшему!" – отмечает Анна Захараш, директор по корпоративным коммуникациям Киевстар.

Благодаря всем привлеченным средствам, которые перечисляли абоненты Киевстар с помощью SMS-сообщений, было закуплено и передано оборудование и материалы для 15 больниц в Киеве, Одессе, Днепре и Львове. Ежегодно эти медицинские учреждения помогают преодолевать болезни около 50 тысячам маленьких пациентов. По запросу больниц куплено: термостаты в лаборатории, датчики к УЗИ-аппаратам, холтеры, электрокардиографы, инфузионные насосы, мониторы пациентов, медицинские кровати и каталки, ламинарные шкафы, морозильники для хранения крови и ее компонентов, микроскопы в лабораторию, операционные столы и многое другое.

"Благодаря сотрудничеству с Киевстар, мы можем говорить на широкую аудиторию о важности регулярной и системной благотворительности. Большинство пожертвований люди делают разово и эмоционально, но наш общий проект "Детская надежда" о регулярной подписке на добрые дела. И его главная черта – эффективность. Только системный подход и планирование позволяют качественно изменить украинскую медицинскую систему. Спасибо абонентам Киевстар за спасенные жизни не только здесь и сейчас, но и в будущем", – отмечает Ирина Гуцал, директор платформы dobro.ua, МБФ "Украинская Биржа Благотворительности".

Все абоненты предоплаченной связи Киевстар имеют возможность выбрать направление помощи (онко или кардио) и один из четырех регионов страны (Киев, Днепр, Львов и Одесса), в больницы которых будут направлены их благотворительные взносы. Пожертвование может быть разовым, от 1 до 3000 гривен, или регулярным - 5, 10, 15 и 20 гривен. Регулярное пожертвование будет осуществляться автоматически после каждого пополнения счета от 40 грн. Средства, которые абоненты жертвуют через SMS, не облагаются налогами - 100% пожертвований перечисляются УББ на реализацию проекта. Отчеты об использовании средств можно посмотреть на портале dobro.ua.

Посмотреть подробности и поддержать инициативу можно по ссылке kyivstar.ua/charity-ubb.

Справка о Киевстар:

Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, которого выбрали около 26 млн абонентов мобильной связи и более 1 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. Более 87% населения Украины живет в зоне действия сети LTE Киевстар. Кроме того, компания – лидер рынка фиксированной связи и интернета, и провайдер конвергентных услуг (мобильная связь, фиксированный интернет и ТВ).Также Киевстар предоставляет инновационные решения с использованием

Big Data, IoT, Cloud solutions, мобильные финансовые услуги и др. Для стартап-компаний создана уникальная платформа Open API, что дает возможность разработчикам использовать аналитические данные оператора для собственных цифровых продуктов. Акционеры Киевстар – международная Группа VEON, головной офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).

Справка об Украинской Бирже Благотворительности (платформа dobro.ua):

dobro.ua - главная платформа добрых дел в Украине.

Первая в Украине платформа добра, фандрайзинговой платформа, где вы можете и эффективно привлекать средства на благотворительные и социальные проекты любого направления. Деятельность платформы обеспечивает МБФ "Украинская Биржа Благотворительности" - фонд, который за 9 лет работы привлек на благотворительность более 400 000 000 грн, поддержал почти 6500 проектов и стал лауреатом всех национальных наград в сфере благотворительности.

dobro.ua - мир, где каждый делает добро.

Автор: Иван Бойко