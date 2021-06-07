Полет запланирован на 20 июля.

Американский бизнесмен, основатель компании Amazon Джефф Безос заявил, что полетит в космос на борту первого пилотируемого корабля своей компании Blue Origin.

Об этом он написал в своем Instagram, прикрепив видеоролик о подготовке к полету.

Вместе с ним будет его младший брат Марк.

«С пяти лет я мечтал о путешествии в космос. 20 июля я отправлюсь в это путешествие со своим братом. Величайшее приключение с моим лучшим другом», – написал он.

Читайте такжеBloomberg узнал, что Джефф Безос заказал парусную яхту за $500 миллионовПолет запланирован на 20 июля – через 15 дней после того, как бизнесмен покинет пост генерального директора Amazon.

Известно, что корабль рассчитан для полета шести пассажиров. Одно место Blue Origin разыгрывает на онлайн-аукционе. Остальные места, предположительно, отдадут сотрудникам Blue Origin.

Отправиться в космос также собирается британский предприниматель Ричард Брэнсон, возглавляющий Virgin Galactic.

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Автор: Катерина Шварц