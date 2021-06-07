Американский бизнесмен, основатель компании Amazon Джефф Безос заявил, что полетит в космос на борту первого пилотируемого корабля своей компании Blue Origin.
Об этом он написал в своем Instagram, прикрепив видеоролик о подготовке к полету.
Вместе с ним будет его младший брат Марк.
«С пяти лет я мечтал о путешествии в космос. 20 июля я отправлюсь в это путешествие со своим братом. Величайшее приключение с моим лучшим другом», – написал он.
Читайте такжеBloomberg узнал, что Джефф Безос заказал парусную яхту за $500 миллионовПолет запланирован на 20 июля – через 15 дней после того, как бизнесмен покинет пост генерального директора Amazon.
Известно, что корабль рассчитан для полета шести пассажиров. Одно место Blue Origin разыгрывает на онлайн-аукционе. Остальные места, предположительно, отдадут сотрудникам Blue Origin.
Отправиться в космос также собирается британский предприниматель Ричард Брэнсон, возглавляющий Virgin Galactic.
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