В продаже девайс окажется в начале 2022 года.

Oppo в рамках конференции INNO DAY 2021 представила устройство дополненной реальности Air Glass, которое выйдет ограниченным тиражом в первом квартале следующего года.

Компания решила не делать полноценные очки, а вместо этого создала уникальное портативное решение, отличающееся от существующих аналогов, пишет The Verge.

Устройство весит 30 грамм и с помощью магнита крепится к оправе, идущей в комплекте. Картинка транслируется на линзу за счет микро-проектора Spark объемом 0.5 кубических сантиметра, построенного на основе светодиодов microLED, которые выдают яркость до 3 млн нит. На выходе пользователь видит изображение яркостью 1400 нит.

Вычислительным центром девайса выступает чип Qualcomm Snapdragon Wear 4100. Есть модули Wi-Fi, Bluetooth, динамик и двойной микрофон для звонков. Гарнитура работает в паре со смартфонами или смарт-часами от OPPO. Для управления предусмотрены сенсорные области на дужке, а также функция распознавания голоса и взмахов головы.

Читайте такжеOPPO показала свой первый складной смартфон (видео)Она умеет переводить иностранную речь в режиме реального времени: пока доступен только двусторонний китайско-английский перевод. Также Air Glass умеет показывать уведомления, события календаря, навигацию и контент из адаптированных приложений. Автономность заявлена на уровне трех часов в режиме активного использования и 40 часов в режиме ожидания.

В продажу OPPO Air Glass поступит в первом квартале 2022 года в ограниченном количестве. Ценник пообещали объявить позже.

Ранее УНИАН уже писал о не менее интересном девайсе Smart Fitness Mirror – "умном" зеркале со встроенным фитнес-инструктором, которое, по-сути, является огромным экраном высотой со среднестатистического человека.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Денис Пономаренко