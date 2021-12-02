По словам Qualcomm, это будет удобно при автоматической разблокировке или блокировке смартфона.

Во время проведения конференции Snapdragon Tech Summit компания Qualcomm анонсировала свой новый флагманский мобильный процессор – Snapdragon 8 Gen 1 и описала его новые возможности для камер. Они встревожили некоторых журналистов.

Речь идёт о функции always-on. Она позволяет фронтальной камере всегда находиться в "боевой готовности". Например, телефон сам разблокируется, когда увидит лицо пользователя, или же, наоборот – девайс автоматически заблокируется, если кто-то будет подсматривать за смартфоном пользователя.

Издание The Verge отметило, что эта функция звучит пугающе и способна создать серьёзную угрозу конфиденциальности. Конечно, возможность разблокировать телефон одним лишь взглядом может быть удобной, особенно, например, при готовке. Тем не менее о приватности тоже стоит задуматься.

По словам Qualcomm, новая функция расширит функциональность камер и улучшит взаимодействие со смартфоном. В качестве параллели компания приводит постоянно включённые микрофоны, которые используются в наших телефонах уже много лет. Впрочем, постоянно включённая камера – это совершенно новый уровень.

К счастью, в компании заверили, что у пользователя будет возможность деактивировать постоянно включённую камеру. Впрочем, это не гарантирует, что злоумышленники не смогут ею воспользоваться.

Кажись, эра флагманских смартфонов с заклеенной изолентой фронтальной камерой уже не за горами.

Ранее УНИАН писал, что Chrome попал в "шпионский" скандал. В последней версии браузера веб-сайтам позволили собирать информацию о бездействии пользователя.

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Автор: Денис Пономаренко