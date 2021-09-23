В последней версии браузера веб-сайтам позволили собирать информацию о бездействии пользователя.

Эксперты обеспокоены обновлением браузера Chrome от компании Google и утверждают, что в новой версии программы заложены возможности для слежения за пользователями.

Об этом сообщает How To Geek.

Среди обновлений - исправление ряда проблем, а также появление режима HTTPS-First и нового программного интерфейса (API). Последний и вызвал шумиху.

Обновленный API позволяет веб-сайтам собирать информацию о бездействии пользователя. Причем информация может собираться не только об активности на данной вкладке, но и в самом браузере и других приложениях.

Читайте такжеGoogle Chrome тестирует мгновенное открытие недавно закрытых вкладокНа Chrome 94 функция будет включена по умолчанию, но требует подтверждения от пользователя - как при активации микрофона или веб-камеры.

В компании Mozilla, которая является разработчиком другого браузера Firefox, раскритиковали конкурентов.

"В данном виде Idle Detection API - это слишком заманчивая возможность для слежки за любым аспектом физической конфиденциальности пользователя, долгосрочной записи его физического поведения, распознавания ежедневных ритмов и использования этого для активных психологических манипуляций", - утверждает ведущий специалист по веб-стандартам Mozilla Тантек Челик.

Работающий над движком браузера Safari от компании Apple инженер-программист Риосуке Нива разделяет подобные опасения.

"API не кажется убедительным. Это очень серьёзное нарушение конфиденциальности пользователей. Мне кажется, такой механизм лучше оставить для базовых операционных систем", - сказал он.

Как уже сообщал, в последней версии браузера Chrome для Android появилась новая функция отслеживания цен, которая предупреждает пользователей о снижении цен.

Автор: Станислав Кожемякин