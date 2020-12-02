В ходе презентации акцент был сделан на поддержке 5G, новых технологиях ИИ и возможностях мобильного гейминга.

Компания Qualcomm анонсировала новую мобильную платформу флагманского уровня - Snapdragon 888. Анонсированы и первые устройства, в которых будет использоваться новый чип.

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Как сообщает 4PDA, презентация состоялась на ежегодной конференции Tech Summit Digital.

Пока что технические характеристики чипа не раскрываются. В ходе презентации акцент был сделан на поддержке платформой сетей 5G, новых технологиях ИИ и возможностях мобильного гейминга. Новый модем поддерживает скорость загрузки до 7,5 Гбит/с и выгрузки до 3 Гбит/с.

В состав Snapdragon 888 вошел полностью переработанный процессор Qualcomm Hexagon с поддержкой движка AI Engine третьего поколения. Разработчики обещают кардинальный скачок в плане производительности и энергоэффективности при решении задач искусственного интеллекта.

Кроме того, компания уверяет, что Snapdragon 888 превращает смартфоны в профессиональные камеры. За снимки отвечает новый процессор обработки изображений Spectra ISP.

Отмечается, что для демонстрации возможности нового чипсета Qualcomm создала на его базе гоночный автомобиль с радиоуправлением, подключённый к сетям пятого поколения. Оператор управлял им удаленно, с расстояния в почти 2 километра. Он следил за трассой через камеру в режиме реального времени, благодаря трансляции видео с минимальной задержкой.

В ходе презентации китайская компания Xiaomi анонсировала новый флагманский смартфон Mi11 – он станет одним из первых устройств на базе Snapdragon 888.

Помимо этого чипсет будет использован в устройствах таких брендов как ASUS, Black Shark, Xperia, Lenovo, LG, Meizu, Motorola, Nubia, realme, OnePlus, OPPO, Sharp, vivo и ZTE.

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Автор: Дмитрий Захаров