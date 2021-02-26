Украинская ИТ-компания ЛИГА: ЗАКОН совместно с Национальной ассоциацией адвокатов Украины (НААУ) представила уникальное комплексное облачное решение под названием "LIGA360: АДВОКАТНААУ", которое объединило в себе 30-летний опыт в разработке IT-продуктов компании ЛИГА: ЗАКОН и экспертизу НААУ в организации адвокатской деятельности и повышении профессиональных стандартов адвокатуры.

От идеи создания проекта к его реализации прошло менее 2 месяцев. Создание нового и чрезвычайно качественного продукта в такие рекордно короткие сроки стало возможным благодаря тому, что в апреле 2020 года, несмотря на начало карантина и связанных с ним ограничений и запретов, компания ЛИГА: ЗАКОН консолидировала свои силы и выпустила первую версию нового комплексного ИТ - решения LIGA360. Эта экосистема соединила в себе все информационно-аналитические продукты ЛИГА: ЗАКОН.

"LIGA360: АДВОКАТ НААУ" - это созданный эксклюзивно для членов НААУ рабочее онлайн-пространство адвоката «под ключ», которое обеспечивает возможности для:

доступа к необходимой информации (актуального законодательства, полной базы судебных решений с возможностью прогнозировать решения по искам, сервиса проверки и мониторинга контрагентов, новостей и событий НААУ, аналитики от экспертов юридических изданий)

повышение квалификации благодаря доступу к учебным продуктам ВША в пределах установленного НААУ годового объема зачетных баллов (с доступом в кабинет адвоката на сайте ВША НААУ)

уплаты ежегодных взносов в НААУ на финансирование деятельности органов адвокатского самоуправления (доступ в личный кабинет адвоката на сайте НААУ)

контроля репутации адвоката в публичном пространстве;

привлечение клиентов через Национальный каталог Liga: BOOK;

уплаты налогов онлайн и представления отчетности для ФОП.

"ЛИГА: ЗАКОН отнеслась с особой ответственностью к такого рода диджитального партнерства с НААУ и создание нового ИТ-решения для адвокатов. Сегодня мы представляем комплексное решение" LIGA360: АДВОКАТ НААУ ", которое является собственной разработкой ЛИГА: ЗАКОН для адвокатов, действующих членов НААУ, и представляет собой целую систему, рабочее онлайн-пространство для ежедневной работы адвоката и качественного решения им профессиональных задач ", - Марина Бондаренко.

Важно, что к "LIGA360: АДВОКАТ НААУ" включена возможность доступа к учебным мероприятиям ВША для получения необходимого количества зачетных баллов.

К 15 марта 2021 всем действующим членам НААУ открыт бесплатный доступ по ссылке: https://platforma.ligazakon.net/naau-test/

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Автор: УНИАН