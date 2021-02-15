Активировать новую функцию можно в настройках браузера Chrome в разделе приватности.

Компания Google тестирует новую функцию приватности в браузере Chrome для платформы iOS. Она позволит ограничивать доступ к вкладкам в режиме инкогнито с помощью функции Face ID.

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В примечании к обновлению последней бета-версии Chrome 89 для iOS говорится, что "когда вы возвращаетесь к приложению Chrome, ваши вкладки инкогнито будут размыты до тех пор, пока вы не подтвердите, что это действительно вы". Активировать новую функцию можно в настройках браузера Chrome в разделе приватности. Однако следует отметить, что она находится на раннем этапе тестирования, так как даже не все бета-тестеры получили доступ к ней.

Google Chrome on iOS is getting Face ID support that will protect and secure incognito tabs 🤫🤐 pic.twitter.com/gnQmOzjdV6 — Tom Warren (@tomwarren) February 11, 2021

Примечания к обновлению последней бета-версии Chrome 89 для iOS показывают, что "когда вы вернетесь в приложение Chrome, ваши вкладки в режиме инкогнито будут размыты, пока вы не подтвердите, что это вы". Вы можете включить эту функцию в разделе конфиденциальности в настройках Chrome, но, похоже, она находится на раннем этапе тестирования, так как даже не у всех бета-тестеров есть доступ.

Как ожидается, браузер Chrome 89 выйдет в начале марта. Однако пока нет уверенности в том, что поддержка Face ID для вкладок инкогнито будет готова к тому времени.

Для более старых устройств Google также предлагает поддержку Touch ID. Данная функция похода на секретный режим, который доступен в собственном браузере Samsung. Он позволяет блокировать вкладки для просмотра и разблокировать их с помощью распознавания лица или отпечатка пальца пользователя.

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Автор: УНИАН